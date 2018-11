Ha il cancro | studente viene isolato da professori e compagni | ' È contagioso'

Napoli - bullismo su una studentessa malata di cancro : ragazza minorenne in ospedale : Una triste storia di bullismo arriva dalla provincia di Napoli, più precisamente dal comune di Sant'Anastasia, che si trova all'interno dell'area metropolitana partenopea. Alessia, nome di fantasia, è purtroppo malata di cancro e sarebbe stata vittima di un grave episodio di bullismo da parte di una sua compagna di classe. La ragazza frequenta l'istituto superiore Luca Pacioli ed è finita in ospedale, precisamente all'ospedale del Mare di ...