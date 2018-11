Grande Fratello Vip | Jane Alexander e il gelo con Elia Fongaro Walter Nudo confessa

Francesco Monte al Grande Fratello Vip : “Gabriel Garko? Mi piace!” : Grande Fratello Vip: Francesco Monte difende Gabriel Garko Francesco Monte non ha mai fatto mistero che il suo sogno nel cassetto è quello di fare l’attore, di recitare sul piccolo schermo degli italiani. A tal proposito, mentre si parlava di fiction e recitazione, Lory Del Santo ha chiesto al secondo finalista del Grande Fratello Vip cosa pensasse di Gabriel Garko, visto che fisicamente sembra ricordarglielo. L’ex tronista di ...

Grande Fratello Vip - Alfonso Signorini mette a tacere Elia Fongaro : 'Ma quale emozionato - ha la faccia...' : L'espressione eloquente di Elia Fongaro , una volta saputo che l'eliminato della dodicesima diretta del Grande Fratello Vip era proprio la sua Jane Alexander , non è sfuggita a nessuno. In particolar ...

Grande Fratello Vip : Francesco Monte raccomandato? L'ipotesi del web e di 'Striscia' : Giovedì 22 novembre, Francesco Monte è stato nominato secondo finalista ufficiale del Grande Fratello VIP; dopo Silvia Provvedi, infatti, è stato il bel pugliese a strappare un biglietto per la puntata conclusiva del 10/12. A differenza di quello che è accaduto con la cantante de Le Donatella, però, l'altra sera non è stato il pubblico da casa a decidere che il tronista sarebbe approdato all'ultima diretta. Il fatto che il 30enne sia stato ...

Grande Fratello Vip - Giulia Provvedi in crisi per amore : il mistero dell'aereo che vola sopra la Casa : La mamma di Giulia Provvedi affitta un aereo per farlo passare sulla Casa di Cinecittà con uno striscione e tranquillizzare la figlia sulla fedeltà del fidanzato. Durante la scorsa puntata del Grande ...

Grande Fratello Vip - il vestito scandalo di Giulia Provvedi : la scollatura da urlo sbattuta in prima serata : Giulia Provvedi è stata di certo una delle protagoniste della diretta di ieri, giovedì 22 novembre, del Grande Fratello Vip . Oltre a essere stata chiamata più volte in causa dalla conduttrice Ilary ...

Grande Fratello Vip - Maria Monsè attacca Cecchi Paone : «Arrogante e cattivo - sono stata bullizzata» : Maria Monsè dopo la sua esperienza al Grande Fratello Vip , programma seguito da Leggo.it , se la prende con l'ex coinquilino Alessandro Cecchi Paone , con cui di certo non ha avuto un buon rapporto ...

Grande Fratello Vip - Alfonso Signorini guida la rivolta degli eliminati contro i finalisti : 'Nella storia...' : Il meccanismo adottato dal Grande Fratello Vip per decretare il secondo finalista non è piaciuto solo al pubblico da casa ma anche dagli ex concorrenti del reality-show. In particolar modo la scelta ...

Grande Fratello Vip - Giulia Provvedi - striscione di Pierluigi Gollini : "Ti amo come il primo giorno" : Ci sono novità per quanto riguarda il presunto tradimento operato da Pierluigi Gollini ai danni della fidanzata Giulia Provvedi, attualmente reclusa nella Casa del Grande Fratello Vip. Nel corso della puntata speciale di ieri sera, Ilary Blasi ha fatto sapere che la trasmissione è stata diffidata da Gollini dal parlare della sua vita privata. Per questo motivo, Deianira Marzano, l'influencer che per prima ha lanciato i rumors sul presunto ...

Grande Fratello Vip - Jane Alexander e il ribaltone sotto alle lenzuola : roba impensabile con Elia Fongaro : Se in un primo tempo Jane Alexander era sicura dei suoi sentimenti ed era pronta, una volta uscita dalla casa del Grande Fratello Vip , a mettere un punto definitivo alla storia con il suo fidanzato ...

Grande Fratello Vip - la verità di Pierluigi Gollini : 'Non ho mai tradito la mia Giulia' : Pierluigi Gollini attraverso un’intervista rilasciata al settimanale Spy, ha chiarito la sua posizione in merito al presunto tradimento ai danni della fidanzata Giulia Provvedi. Nell'intervista il portiere dell’Atalanta ha dichiarato: “Io gioco a calcio, gli altri con i sentimenti delle persone. Dico solo che non ho mai tradito la mia fidanzata Giulia Provvedi”. Lo sportivo è finito al centro di una bufera mediatica per via della segnalazione ...

Grande Fratello Vip : Stefano Sala potrebbe diventare papà - ma non lascia la casa : In questa terza edizione del Grande Fratello Vip non mancano di certo i colpi di scena. Secondo una recentissima indiscrezione, Stefano Sala presto diventerà papà. Pare, infatti, che Sala sia stato messo in contatto telefonico con la sua fidanzata Dasha e che sia stata proprio lei ad annunciargli questa bella notizia. Per lei, questo sarebbe il secondo figlio, poichè ha già una figlia, nata da una precedente relazione. La relazione con Benedetta ...

Grande Fratello Vip - eliminata Jane Alexander che rivede Elia Fongaro : i baci appassionati che hanno un sapore di show : L'attrice italo-britannica eliminata nella dodicesima puntata del reality. L'incontro con l'ex velino

Grande Fratello Vip 2018/ Video - un messaggio speciale per Stefano Sala - IlSussidiario.net : Grande Fratello Vip 2018, Video: discorsi di ringraziamento in caverna. Francesco Monte emozionato, Lory Del Santo non trattiene le lacrime.

Grande Fratello Vip - Giulia Provvedi disperata dopo le corna : timori a Mediaset per il suo gesto estremo : La pressione per Giulia Provvedi nella casa del Grande Fratello Vip sta diventando sempre più insostenibile. Soprattutto dopo le brutte notizie ricevute dall'esterno, a partire del gossip sui presunti ...