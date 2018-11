Grande Fratello Vip | Alfonso Signorini guida la rivolta degli eliminati contro i

Grande Fratello Vip - Giulia Provvedi - striscione di Pierluigi Gollini : "Ti amo come il primo giorno" : Ci sono novità per quanto riguarda il presunto tradimento operato da Pierluigi Gollini ai danni della fidanzata Giulia Provvedi, attualmente reclusa nella Casa del Grande Fratello Vip. Nel corso della puntata speciale di ieri sera, Ilary Blasi ha fatto sapere che la trasmissione è stata diffidata da Gollini dal parlare della sua vita privata. Per questo motivo, Deianira Marzano, l'influencer che per prima ha lanciato i rumors sul presunto ...

Grande Fratello Vip - Jane Alexander e il ribaltone sotto alle lenzuola : roba impensabile con Elia Fongaro : Se in un primo tempo Jane Alexander era sicura dei suoi sentimenti ed era pronta, una volta uscita dalla casa del Grande Fratello Vip , a mettere un punto definitivo alla storia con il suo fidanzato ...

Grande Fratello Vip - la verità di Pierluigi Gollini : 'Non ho mai tradito la mia Giulia' : Pierluigi Gollini attraverso un’intervista rilasciata al settimanale Spy, ha chiarito la sua posizione in merito al presunto tradimento ai danni della fidanzata Giulia Provvedi. Nell'intervista il portiere dell’Atalanta ha dichiarato: “Io gioco a calcio, gli altri con i sentimenti delle persone. Dico solo che non ho mai tradito la mia fidanzata Giulia Provvedi”. Lo sportivo è finito al centro di una bufera mediatica per via della segnalazione ...

Grande Fratello Vip : Stefano Sala potrebbe diventare papà - ma non lascia la casa : In questa terza edizione del Grande Fratello Vip non mancano di certo i colpi di scena. Secondo una recentissima indiscrezione, Stefano Sala presto diventerà papà. Pare, infatti, che Sala sia stato messo in contatto telefonico con la sua fidanzata Dasha e che sia stata proprio lei ad annunciargli questa bella notizia. Per lei, questo sarebbe il secondo figlio, poichè ha già una figlia, nata da una precedente relazione. La relazione con Benedetta ...

Grande Fratello Vip - eliminata Jane Alexander che rivede Elia Fongaro : i baci appassionati che hanno un sapore di show : L'attrice italo-britannica eliminata nella dodicesima puntata del reality. L'incontro con l'ex velino

Grande Fratello Vip 2018/ Video - un messaggio speciale per Stefano Sala - IlSussidiario.net : Grande Fratello Vip 2018, Video: discorsi di ringraziamento in caverna. Francesco Monte emozionato, Lory Del Santo non trattiene le lacrime.

Grande Fratello Vip - Giulia Provvedi disperata dopo le corna : timori a Mediaset per il suo gesto estremo : La pressione per Giulia Provvedi nella casa del Grande Fratello Vip sta diventando sempre più insostenibile. Soprattutto dopo le brutte notizie ricevute dall'esterno, a partire del gossip sui presunti ...

Ascolti tv - L’allieva 2 sfiora i 5 milioni e batte il Grande Fratello Vip 2018 : È ancora ‘L’Allieva 2’, la fiction di Rai1 interpretata da Alessandra Mastronardi e Lino Guanciale, a vincere il prime time. La puntata del 22 novembre ha avuto un ascolto di 4.916.000 telespettatori (share 20.9%), risultando il programma più visto della giornata dopo il Tg1 delle venti. Ascolti tv prime time Su Canale 5 ‘Grande Fratello Vip’ è stato seguito da 3.021.000 (share 17.11%) e su Italia 1 bene il film ...

Grande Fratello VIP - rumors su una paternità di Stefano Sala : Da diverse ore a questa parte sta circolando sul web un'indiscrezione molto importante riguardante Stefano Sala. Il concorrente del Grande Fratello VIP 3 potrebbe diventare di nuovo papà. La sua compagna Dasha Dereviankina forse è incinta, rendendo Sala papà per la seconda volta. Dunque, c'è davvero una cicogna in arrivo? Stefano Sala diventerà di nuovo papà poiché la sua fidanzata è incinta? Ieri, giovedì 22 novembre, è andata in onda una nuova ...

Grande Fratello Vip 2018 - incinta nella Casa? Spunta l’indiscrezione : Cicogna in arrivo al Grande Fratello Vip 2018 ? Su Leggo.it le ultime novità. Pare proprio che uno dei concorrenti della casa più spiata d’Italia stia per diventare genitore. L’indiscrezione è di Alberto Dandolo per il settimanale Oggi. Secondo il giornalista uno degli inquilini avrebbe saputo da poco la notizia, ma non abbandonerebbe, per ora, il Grande Fratello Vip 2018 condotto da Ilary Blasi e Alfonso Signorini. ...

Eleonora Giorgi e il lifting : «Dopo il Grande Fratello Vip ho deciso di fare un “reset”…» : “Aggiungo anche, che non c’è più, nel mondo dello spettacolo, una mia coetanea che non abbia fatto un “reset”…”, Eleonora Giorgi si sottopone a un lifting. L’attrice, che ha spento 65 candeline e ha da poco lasciato la casa del Grande Fratello Vip, programma seguito da Leggo.it, dopo la sua esperienza nel reality Mediaset ha deciso di ricorrere all’aiuto del chirurgo. Troppe righe sul viso: “Io so soltanto – ha raccontato in un’intervista ...

Grande Fratello Vip 2018 - Francesco Monte "raccomandato" per Striscia (e non solo) : Nel corso della puntata di ieri del Grande Fratello Vip, probabilmente la più vuota dell'intera edizione che certamente non brilla per contenuti (dunque, non è semplice scegliere!), è stato decretato il secondo finalista (la prima è stata Silvia Provvedi de Le Donatella). Trattasi di Francesco Monte, definito "super raccomandato" da Enzo Iacchetti in chiusura della puntata di Striscia la notizia (che da mesi parla del reality in termini ...

Grande Fratello Vip - Ivan Cattaneo : “A 13 anni mi ero innamorato di un ragazzo. Mi mandarono in un ospedale psichiatrico” : L’esperienza di Ivan Cattaneo al Grande Fratello Vip era partita in sordina. Solo con lo scorrere dei giorni l’eccentrico cantante icona degli anni Settanta e Ottanta ha fatto crollare la maschera del personaggio e si è raccontato senza filtri come persona. Non si era mai visto un “vip” raccontare senza paura la solitudine che lo spaventa fuori dalla “bolla” di Cinecittà. Ora, una volta eliminato dal reality di Canale 5, Cattaneo ha ...

Grande Fratello Vip - Dodicesima Puntata : Lo Scherzo Mal Riuscito a Giulia Salemi! : Durante la Dodicesima Puntata del Grande Fratello Vip, i coinquilini hanno decretato il secondo finalista, Francesco Monte. Eliminata Jane Alexander! Uno Scherzo mal Riuscito! Grande Fratello Vip: Justine Mattera entra nella casa per fare una sorpresa a Jane Alexander. Pierpaolo Gollini, fidanzato di Giulia Provvedi, fa sapere attraverso una rivista di gossip, di non averla tradita! Tanti i colpi di scena durante la Dodicesima Puntata del Grande ...