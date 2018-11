Grande Fratello Vip 2018 | Francesco Monte raccomandato per Striscia e non

Grande Fratello Vip - Ivan Cattaneo : “A 13 anni mi ero innamorato di un ragazzo. Mi mandarono in un ospedale psichiatrico” : L’esperienza di Ivan Cattaneo al Grande Fratello Vip era partita in sordina. Solo con lo scorrere dei giorni l’eccentrico cantante icona degli anni Settanta e Ottanta ha fatto crollare la maschera del personaggio e si è raccontato senza filtri come persona. Non si era mai visto un “vip” raccontare senza paura la solitudine che lo spaventa fuori dalla “bolla” di Cinecittà. Ora, una volta eliminato dal reality di Canale 5, Cattaneo ha ...

Grande Fratello Vip - Dodicesima Puntata : Lo Scherzo Mal Riuscito a Giulia Salemi! : Durante la Dodicesima Puntata del Grande Fratello Vip, i coinquilini hanno decretato il secondo finalista, Francesco Monte. Eliminata Jane Alexander! Uno Scherzo mal Riuscito! Grande Fratello Vip: Justine Mattera entra nella casa per fare una sorpresa a Jane Alexander. Pierpaolo Gollini, fidanzato di Giulia Provvedi, fa sapere attraverso una rivista di gossip, di non averla tradita! Tanti i colpi di scena durante la Dodicesima Puntata del Grande ...

Grande Fratello Vip 2018 - incinta nella Casa? Spunta l'indiscrezione : Cicogna in arrivo al Grande Fratello Vip 2018 ? Su Leggo.it le ultime novità. Pare proprio che uno dei concorrenti della casa più spiata d'Italia stia per diventare genitore....

Grande Fratello Vip 2018 - Jane Alexander eliminata dalla casa. Martina - Walter e Stefano in nomination; Monte secondo finalista : Nuova puntata del Grande Fratello Vip 3 e nuova diretta per Leggo.it. Il GfVip torna in onda questa sera alle 21,30 circa. Questa sera la sfida al televoto è tra Walter Nudo o Jane...

Grande Fratello Vip - il disastro : lo share più basso di sempre - guai per Ilary Blasi : Un altra delusione per il Grande Fratello Vip . Nella serata del 22 novembre, a dominare gli ascolti come sempre è stata la fiction con Alessandra Mastronardi L'Allieva 2 , che ha fatto 20,9% di share.

Grande Fratello Vip - ascolti molti bassi per una puntata moscia. Esce Jane Alexander che bacia appassionatamente la sua conquista : “Vi lasciamo alla comunità di recupero del Grande Fratello Vip con il super raccomandato Francesco Monte“, così Striscia la notizia ha concluso la puntata di ieri sera. Proprio l’ex tronista è il secondo finalista della terza edizione del reality, il suo nome si aggiunge a quello di Silvia Provvedi. La relazione con la Salemi è finita al centro della scena anche nel corso del dodicesimo appuntamento con uno scherzo non ...

GIULIA PROVVEDI/ "Mi riservo di pensare a me" - Grande Fratello Vip - - IlSussidiario.net : GIULIA PROVVEDI non trattiene le lacrime al Grande Fratello Vip dopo le notizie sul fidanzato Pierluigi Gollini e la separazione dalla sorella Silvia.

Grande Fratello Vip - top e flop della dodicesima puntata : Se il primo finalista del Grande Fratello Vip è stato deciso nella scorsa puntata dal pubblico, Silvia Provvedi,, il secondo viene identificato in questa dagli stessi concorrenti. Divisi tra abitanti ...

Grande Fratello Vip : trema Giulia Provvedi - esce Jane e Monte va in finale : Il Grande Fratello Vip 3 si avvia verso le ultime tre puntate: fuori Jane Alexander che riabbraccia Elia Fongaro , secondo finalista Francesco Monte e in nomination positiva "chi vuoi salvare?" ...

La differenza tra persone e personaggi al Grande Fratello : Not Me. Nelle ultime quarantotto ore tutti rinnegano qualcosa. Stefano Gabbana nega gli insulti al popolo cinese in una conversazione privata (“Not me” ha scritto in rosso sulle schermate, e gli uffici legali stanno indagando; levategli le password), Massimo Gramellini nega d’aver fatto concessioni

Grande Fratello Vip - retroscena della puntata di ieri : Elia Fongaro e Deianira 'censurati' : I colpi di scena al Grande Fratello Vip non mancano mai e dalla puntata di ieri arrivano dei succulenti retroscena che non sono passati affatto inosservati. Nel dettaglio, infatti, in molti hanno notato che ieri sera Elia Fongaro non ha commentato la puntata in diretta su Instagram, così come ha fatto nel corso delle settimane precedenti, e poi ancora, ieri pomeriggio, è stata annunciata la presenza in casa di Deianira, pronta a confrontarsi con ...

Grande Fratello Vip 3 diretta puntata 23 novembre 2018 : anticipazioni : Grande Fratello Vip è in onda con la terza edizione. L'appuntamento con la prima serata è su Canale 5 il lunedì alle 21.25 circa con Ilary Blasi conduttrice e Alfonso Signorini opinionista e la partecipazione straordinaria della Gialappa's Band. GossipBlog, magazine di Blogo, segue in liveblogging il daytime delle ore 13 (su Italia 1) e alle 16:05 (su Canale 5) con immagini e aggiornamenti testuali in tempo reale.prosegui la letturaGrande ...

Il Grande Fratello Vip 2018 verso il finale tra le polemiche : dall’eliminazione di Jane a Francesco Monte finalista : Tutto già scritto a tavolino. Il pubblico ne è sicuro e il Grande Fratello Vip 2018 sarà sicuramente quello da dimenticare. Nessuna emozione, nessuna lite che tal possa essere definita, ma solo un continuo limbo sia nel senso di baldoria reale e vera e sia in quella di scontri all'ultimo sangue. Il cast della terza edizione del reality show è da dimenticare e sicuramente tra qualche mese non sentiremo più parlare di alcuni di loro fatto sta ...