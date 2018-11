GQ com – La Redazione

comitato di redazione del Fatto Quotidiano : inaccettabili le parole di Di Maio : Roma, 7 ott., askanews, - 'Quando giornali e siti di informazione chiudono, dichiarano esuberi o sono costretti a contratti di solidarietà, a rimetterci non sono solo i giornalisti ma anche il ...

Giacomo Debenedetti - Un altro Proust e Carlo Emilio Gadda - Norme per la redazione di testi radiofonici : due libri da non perdere : In libreria ci sono due titoli che valgono un Perù (luogo favoloso simbolo di inestimabili ricchezze sotto la corona spagnola). Naturalmente qui non si tratta di miniere d’oro bensì di libri e di ragguardevole valore. Ma procediamo con ordine dagli antefatti. Ci sono stati anni mitici in cui sui canali radio della RAI si ascoltava Proust nelle radiorecite di Giacomo Debenedetti e contemporaneamente Gadda scriveva «inderogabili Norme» per la ...

Il comitato di redazione di Repubblica ha annunciato uno sciopero in protesta contro l’editore Gedi : Il comitato di redazione del quotidiano Repubblica ha annunciato uno sciopero in protesta contro nuovi tagli previsti dal gruppo editoriale Gedi. La redazione di Repubblica, dice il comunicato, «ha respinto all’unanimità la proposta dell’azienda», e ha chiesto che Gedi fornisca «un piano The post Il comitato di redazione di Repubblica ha annunciato uno sciopero in protesta contro l’editore Gedi appeared first on Il Post.