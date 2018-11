Gp Abu Dhabi | Toto Wolff svela | “la Mercedes correrà con i fori aperti nei cerchi! La

Abu Dhabi : distacchi limitatissimi nelle libere : Il pilota della Mercedes Valtteri Bottas chiude il venerdì di Abu Dhabi con il miglior tempo di giornata in 1m37.236s ottenuto con P Zero Pink hypersoft, utilizzati per la prima volta su questo tracciato in un fine settimana di gara dopo essere stati provati qui nel 2017 durante i test post-season. La mescola rosa ha […] L'articolo Abu Dhabi: distacchi limitatissimi nelle libere sembra essere il primo su MotoriNoLimits | Auto, F1, motori, ...

Formula 1 - GP Abu Dhabi. Vettel dopo le libere : 'Dura chiudere con una vittoria - non siamo abbastanza veloci' : "Non eravamo molto veloci, bisogna trovare più passo entro sabato. Le condizioni si sono messe a nostro favore, vediamo la prossima giornata. Spero che i giochi per la pole siano aperti, nelle libere ...

F.1 - GP Abu Dhabi - Libere 2 : Bottas precede le due Red Bull : Nella seconda sessione di prove Libere del Gran Premio di Abu Dhabi, Valtteri Bottas ha ottenuto il miglior tempo. Il finlandese della Mercedes - che proprio qui, lo scorso anno, ha segnato la sua ultima vittoria in F.1 - ha oggi fermato il cronometro su un tempo di 1:37.236. Alle sue spalle troviamo le due Red Bull di Verstappen e Ricciardo: entrambe le RB14 sembrano essere veramente molto competitive sullasfalto dello Yas Marina Circuit e sono ...

F1 Abu Dhabi - Vettel : "Vincere? Sarà dura - non eravamo abbastanza veloci" : Sebastian Vettel è apparso poco soddisfatto dalle performance della sua Ferrari dopo le prime libere del GP di Abu Dhabi, che chiuderà la stagione di F1: "Vincere l'ultima gara della stagione? Sarà ...

Kimi Raikkonen - GP Abu Dhabi F1 2018 : “Ultimi km con la Ferrari? Non mi rendo conto. Venerdì normale” : Kimi Raikkonen ha faticato a esprimersi al meglio nelle prove libere del GP di Abu Dhabi, ultima tappa del Mondiale F1. Il finlandese ha sofferto nella prima sessione proprio come il compagno di squadra Sebastian Vettel, il pilota della Ferrari ha pagato dazio nei confronti di Mercedes e Red Bull e le dichiarazioni rilasciate ai microfoni di Sky sono molto stringate come sua consueta abitudine: “Il mio ultimo Venerdì con la Ferrari è stato ...

Sebastian Vettel - GP Abu Dhabi F1 2018 : “Puntare alla vittoria? Sarà difficile. Oggi mancava velocità” : Sebastian Vettel non può ritenersi soddisfatto dopo le prove libere del GP di Abu Dhabi, ultima tappa del Mondiale F1 che si disputa sul circuito di Yas Marina. Il pilota della Ferrari ha concluso la prima sessione a oltre due secondi da Max Verstappen, poi nel secondo turno è riuscito a risalire parzialmente la china ma è comunque risultato il peggiore dei magnifici sei. Il tedesco ha analizzato la situazione nelle consuete dichiarazioni ...

F1 – Raikkonen gelido e conciso ad Abu Dhabi : le parole del ferrarista dopo le Fp2 : Kimi Raikkonen di poche parole nelle interviste post prove libere del venerdì: le prime sensazioni del finlandese della Ferrari Prima giornata non troppo soddisfacente per la Ferrari in pista nelle due sessioni di prove libere. I piloti del team di Maranello hanno terminato le Fp2 alle spalle dei colleghi della Mercedes e della Red Bull. E’ stato Kimi Raikkonen il miglior ferrarista nelle Fp2, quinto dietro ad Hamilton, ma il ...

F1 – Vettel lento nelle Fp2 di Abu Dhabi - Seb spera nelle qualifiche : “nel giro secco possiamo migliorare” : Sebastian Vettel commenta il suo venerdì di prove libere sul circuito di Yes Marina, il tedesco della Ferrari pronto a disputare il Gp di Abu Dhabi Nell’ultimo weekend del campionato mondiale 2018 di Formula Uno a prevalere durante le seconde prove libere del venerdì è stato Valtteri Bottas. Ad un veloce e sorprendete finlandese sono seguiti in classifica Daniel Riccardo e Max Verstappen. Dietro di loro il campione del mondo Lewis ...

F1 – Inizia la rivoluzione in casa Ferrari : importanti novità già ad Abu Dhabi : Laurent Melkies debutta al Gp di Abu Dhabi come direttore sportivo della Ferrari: importanti novità nella squadra di Maranello in vista della stagione 2019 di F1 La stagione 2018 di F1 della Ferrari è stata di alti e bassi: i piloti del team di Maranello hanno regalato tantissime gioie ai loro tifosi ed al team, ma anche tanti dolori, tra errori da loro commessi in pista ed altri invece dettati da una monoposto non troppo buona per lottare ...

F1 – Terminate le Fp2 del Gp di Abu Dhabi : Bottas s’infila davanti alle Red Bull a Yas Marina [TEMPI] : Valtteri Bottas davanti a tutti nella seconda sessione di prove libere del Gp di Abu Dhabi E’ terminata la seconda sessione di prove libere del Gp di Abu Dhabi: se nelle Fp1, sulla pista di Yas Marina, il più veloce era stato un eccellente Max Verstappen, seguito da Daniel Ricciardo per una splendida doppietta Red Bull, nelle Fp2 Valtteri Bottas è riuscito a mettersi davanti a tutti. E’ infatti il finlandese della Mercedes il ...