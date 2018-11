Gossip Uomini e Donne | Giulia Cavaglià fa una confessione choc su Lorenzo

lanostratv

: Uomini e Donne gossip, una corteggiatrice stupisce Maria De Filippi - infoitcultura : Uomini e Donne gossip, una corteggiatrice stupisce Maria De Filippi - carmenFashionCr : Uomini e Donne gossip, una corteggiatrice stupisce Maria De Filippi -

(Di venerdì 23 novembre 2018)Riccardi di: le ultime dichiarazioni diE’ da poco terminata una nuova puntata del Trono Classico di, e a far molto parlare è stata senza ombra di dubbio la corteggiatrice, la quale non si è presentata in studio. Il motivo? La ragazza, contattata nei giorni scorsi dalla redazione della trasmissione, ha dichiarato di non poter essere oggi in puntata per via di alcuni impegni lavorativi. Una decisione, che ha colto tutti alla sprovvista,Riccardi compreso, il quale avrebbe voluto rivederla oggi in studio. Ma non è finita qua perchè la ragazza ha fatto molto parlare in queste ultime ore anche per un’altra ragione. Quale? In pratica la corteggiatrice della trasmissione quotidiana di Canale 5 ha rilasciato un’interessante intervista sull’ultimo numero del magazine dedicato a...