Golf | oggi la super sfida tra Tiger Woods e Phil Mickelson | il match delle stelle | 9

oasport

: #golf Oggi la super sfida tra Tiger Woods e Phil Mickelson, il match delle stelle con 9 milioni di dollari di monte… - OA_Sport : #golf Oggi la super sfida tra Tiger Woods e Phil Mickelson, il match delle stelle con 9 milioni di dollari di monte… - NewMusicAtelier : RT @LVN_srl: Oggi #22novembre è #SantaCecilia: patrona della musica, degli strumentisti e dei cantanti. E noi dove li abbiamo messi, questi… - LVN_srl : Oggi #22novembre è #SantaCecilia: patrona della musica, degli strumentisti e dei cantanti. E noi dove li abbiamo me… -

(Di venerdì 23 novembre 2018)è un grande giorno per il, una di quelle giornate destinate a entrare nella storia. A Las Vegas (Nevada, USA) andrà in scena latra, semplicemente il: Black Friday di lusso al Shadow CreekCourse dove due dei più grandi campioni di sempre si fronteggeranno in unplay su 18 buche con un vertiginoso montepremi di 9 milioni di dollari (ma una nparte verrà devoluta in beneficenza). I due fenomeni statunitensi sono pronti per un confronto da brividi: da una parte il 42enne, 80 vittorie nel PGA Tour tra cui 14 Major; dall’altra il 48enne, 43 successi nel circuito tra cui 5 Major.Grande stima tra i dueisti che però più volte si sono punzecchiati nel corso della loro carriera, anche durante la conferenza stampa dell’evento dove sono arrivati a scommettere 200mila dollari su chi metterà a ...