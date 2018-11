Golden Kamuy | in arrivo un nuovo OAV con protagonista Shiraishi

Blastingnews

(Di venerdì 23 novembre 2018) Durante la 51esima edizione dell'evento Young Jump (rivista della casa editrice Shueisha) svoltosi in Giappone, è stato ufficialmente annunciato unOAV di. La serie, ricordiamo è ambientata nel Giappone dell'800, poco dopo la guerra russo-nipponica. L'anime vede come protagonisti il coraggioso soldato dell'esercito giapponese Sugimoto (soprannominato l'immortale per la sua incredibile forza e resistenza) e la giovane Asirpa, membro di una tribù ainu. Attualmente, il manga originale di Satoru Noda ha goduto di una trasposizione anime di ben due stagioni (la seconda ancora in corso di prosecuzione in madrepatria). Il secondo OAV disarà venduto in allegato al 17esimo volume del manga a partire dal 19 Marzo 2018.OAV per la serie anime Ilepisodio diavrà la durata di 24 minuti, mentre il titolo sarà il seguente: ...