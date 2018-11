God' s Gift è un ispirato e oscuro punto d' incontro tra Lovecraft e Lemmings

eurogamer

(Di venerdì 23 novembre 2018) Lo stile grafico è evidente retro ma dando un'occhiata al trailer che accompagna la campagna Kickstarter abbiamo messo da parte ogni dubbio e abbiamo deciso di parlarvi di questo piccolo progetto sviluppato dal team britannico Seventeen Uncles. Signore e signori ecco God'sGod'sviene descritto come un puzzle-platform che è und'trae in effetti le atmosfere e il gameplay rimandano efficacemente proprio a quei due nomi sacri di letteratura e videogioco. Nel titolo dovremo guidare il nostro gregge di fedeli all'interno di misteriosi reami risolvendo puzzle di varia natura e cercando di mantenere in vita ogni adepto. Il nostro peregrinare sarà messo a dura prova da vari ostacoli ambientali e dall'attacco di diverse creature mostruose.Per riuscire a sopravvivere avremo a disposizione varie mutazioni e abilità davvero particolari, delle ...