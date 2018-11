Gli imprenditori sul filo dello spread

La nuova Lega non piace aGli imprenditori del Nord : 'Noi vogliamo l'autonomia' : I vertici della Lega sanno benissimo del rischio di rimostranze e proteste e per questo, riporta Repubblica, stanno disertando diversi eventi organizzati per lo più dal mondo delle imprese. Per ...

Peugeot celebra le miGliori eccellenze imprenditoriali italiane" : Fabio Novembre, architetto e firma autorevole del design italiano, Chiara Cocchiara, ingegnere aerospaziale che è stata inserita da Forbes tra i 30 under 30 più influenti al mondo, e Flavia Pennetta, ...

Filo di banca a due imprenditori - arrestati due rapinatori di GiuGliano : Nell'ambito di un'indagine coordinata dalla Procura di Napoli Nord i carabinieri della Compagnia di Giugliano hanno dato esecuzione a un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal locale ...

L'allarme deGli imprenditori : l'Italia è ferma : ... d'ora in poi la nostra economia dovrebbe essere in grado di ridurre il distacco. Come? Con un forte aumento degli investimenti pubblici e un rilancio dei consumi anche attraverso gli sgravi fiscali, ...

L'allarme deGli imprenditori : l'Italia è ferma : Il governo scommette sulla crescita. Ma il Pil frena e gli investimenti rallentano: «Nella manovra mancano iniziative di sostegno»

ZES - Zona economica Speciale - Lolli e Di Pangrazio incontreranno Gli imprenditori : L'Aquila - Le Zone Economiche Speciali (Zes) rappresentano l'ultima frontiera della riflessione sulle politiche istituzionali per lo sviluppo del Mezzogiorno. Uno dei principali vantaggi delle Zes risiede nella possibilità di riservare alle imprese non solo benefici in termini fiscali e tributari, ma soprattutto servizi e procedure snelle per accompagnare gli investimenti. In Abruzzo il sistema di mobilità portuale, ...

Operai e imprenditori uniti per la Tav : «Non voGliamo perdere sviluppo e lavoro» : 'Abbiamo una tradizione imprenditoriale e manifatturiera che non ha eguali al mondo. E in questo momento in Consiglio Comunale c'è gente convinta che il futuro di Torino sia piantare alberi da frutta ...

Brexit : la paura deGli imprenditori al confine irlandese : Il difficile nodo del confine tra Irlanda e Irlanda del Nord tiene inchiodate Bruxelles e Londra al tavolo delle trattative. Quali saranno le conseguenze di un confine irlandese rigido sull'economia? La parola agli imprenditori della citta di frontiera di Castleblaney, nella contea di Monaghan.

E' finita la luna di miele tra il governo gialloverde e Gli imprenditori : La Commissione avverte Roma che nel 2020 il deficit supererà il 3 per cento Londra, 9 nov - (Agenzia Nova) - La Commissione europea aumenta la pressione sull'Italia nello scontro sulla legge di stabilità, avvertendo il governo di Roma che il deficit del paese supererà la soglia del 3 per cento nel

‘Ndrangheta - maxi sequestro da 212 milioni di euro a due imprenditori calabresi vicini a famiGlie mafiose : “A noi chi cazzo ce lo fa fare? Io butto bitume, tu butti cemento, a noi chi cazzo ce lo fa fare a metterci con questo e con quello, tanto sempre loro prendono il lavoro e sempre noi dobbiamo farlo”. Loro sono la ‘Ndrangheta e a parlare, invece, sono due noti imprenditori calabresi ritenuti espressione delle cosche mafiose della Locride e della Piana di Gioia Tauro. Due uomini d’affari, uno dei quali coinvolto anche in importanti inchieste a ...

Protesta deGli imprenditori a Ecomondo : Rimini, 6 nov. (AdnKronos) - Protesta in apertura degli Stati generali della green economy, oggi a Ecomondo. "Senza end of waste l'economia circolare è una bufala", recita lo striscione aperto sotto il palco occupato, tra gli altri, dal ministro dell'Ambiente Sergio Costa. "Chiediamo a governo e Par

Protesta deGli imprenditori a Ecomondo : Rimini, 6 nov. (AdnKronos) - Protesta in apertura degli Stati generali della green economy, oggi a Ecomondo. "Senza end of waste l'economia circolare è una bufala", recita lo striscione aperto sotto il palco occupato, tra gli altri, dal ministro dell'Ambiente Sergio Costa. "Chiediamo a governo e Par

End of waste - protesta deGli imprenditori a Ecomondo : protesta in apertura degli Stati generali della green economy, oggi a Ecomondo. "Senza end of waste l'economia circolare è una bufala", recita lo striscione aperto sotto il palco occupato, tra gli altri, dal ministro dell'Ambiente Sergio Costa. "Chiediamo a governo e Parlamento di risolvere il ...

Economia. Costi fissi negozi in centro - Confcommercio Ravenna : "Insostenibili per Gli imprenditori" : Tabella redatta da Confcommercio sui Costi fissi di un'attività commerciale di media metratura, in centro storico Cronaca , Economia