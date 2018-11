Giuseppe Conte | il retroscena sulla contropartita con l' Europa | attuazione ' lenta' delle

Giuseppe Conte - tentativo disperato di salvare la poltrona. Dossier riservato - si aggrappa a Giulia Bongiorno : Forse è l'ultimo a crederci, Giuseppe Conte . A poche ore dalla botta di Bruxelles all'Italia, con la procedura d'infrazione annunciata, il premier si barrica a Palazzo Chigi e studia le contromosse. '...

Giuseppe Conte kamikaze - per la prima volta si parla di crisi di governo e lui... : La tentazione di far saltare il banco è sempre più forte da parte di Luigi Di Maio e Matteo Salvini proprio ora che è in corso la tempesta perfetta, tra mercati all'assalto dell'economia italiana e la Commissione europea che boccia la Manovra con l'avvio della procedura d'infrazione per eccessivo deficit. Quello che gli osservatori politici definiscono un vero e proprio ...

Matteo Salvini snobba Giuseppe Conte e Luigi Di Maio : a cena da Sergio Mattarella : Hanno fatto passerella per tutto il pomeriggio a Caserta e dintorni , il premier Giuseppe Conte e il vice Luigi Di Maio , che ha lanciato una serie di proclami in tema di rifiuti e poi firmato un '...

L'ombra di Luigi Di Maio sul concorso all'Università di Giuseppe Conte : Dietro il concorso all'Università di Giuseppe Conte spunta L'ombra di Luigi Di Maio. Qualche tempo fa il premier avrebbe infatti dovuto partecipare all'esame di 'inglese legale', ultimo test per poter ...

Giuseppe Conte - verso il disastro. La nota ufficiale di Juncker : umiliazione pubblica : Adesso si mette male per l'Italia. Come spiega la Stampa , al premier Giuseppe Conte sarebbe stato cortesemente rifiutato un incontro faccia a faccia con Jean Claude Juncker . Lo riferiva una nota ...

Bruno Vespa - il dettaglio su Giuseppe Conte : 'Peggio di Prodi e Berlusconi'. Il dettaglio : Lega e M5s addio : Ad attendere Matteo Salvini e Luigi Di Maio , dunque, più che una esplosione è una implosione politica.

Giuseppe Conte - tentativo disperato con Jean-Claude Juncker. Retroscena : qual è il vero disastro per l'Italia : La missione impossibile di Giuseppe Conte si chiama 'negoziato al fotofinish'. Il premier è forse l'unico nel governo a crede ancora nella possibilità che la Commissione Ue non avvii la procedura d'...

Manovra - Giuseppe Conte in minoranza. Premier asfaltato da Matteo Salvini e Luigi Di Maio - il retroscena : Il retroscena del Messaggero sulla notte del 'no' alla Commissione Ue sulla Manovra ritrae un Giuseppe Conte in grave difficoltà perché lui, insieme al ministro dell'Economia Giovanni Tria , era l'...

Luigi Di Maio umiliato da Matteo Salvini : 'Non controlla più i suoi' - e Giuseppe Conte annuisce : Doveva esserci anche Di Maio, al vertice informale convocato da Conte, ma ha rifiutato clamorosamente, riunendosi piuttosto con la sottosegretaria all'Economia Laura Castelli , anche lei del M5s , e ...

Governo - al vertice solo Matteo Salvini e Giuseppe Conte : il M5s impazzisce - fanno fuori Luigi Di Maio? : Dicono da Palazzo Chigi che c'è solo Salvini e che è assente anche il ministro dell'Economia Tria. E' giallo. Il sospetto, a questo punto , è che al vertice incentrato sulla manovra il premier e il ...

Luigi Bisignani affonda Giuseppe Conte : 'Si è fatto fregare dalla Libia - roba da rimpiangere Prodi' : Si parla del vertice organizzato a Palermo sulla Libia , con i potenti del mondo, da Trump a Putin , un vertice che 'purtroppo non si sta rivelando neppure come una scampagnata tra le meraviglie dell'...

Guido Crosetto su Giuseppe Conte : 'Chi gli chiede le dimissioni di Rocco Casalino non ha capito chi comanda' : I bambini down e i vecchi ' mi fanno schifo '. Un video che rispunta dal passato fa vacillare ancora Rocco Casalino , protagonista delle controverse dichiarazioni. Un video che, però, sarebbe stata ...

Giuseppe Conte e Giovanni Tria contro l’Ue : “Commissione sbaglia - analisi parziale e non attenta” : Le previsioni d'autunno della Commissione europea non piacciono al governo italiano. Il ministro dell'Economia, Giovanni Tria, definisce quella della Commissione una "défaillance tecnica" e una "analisi non attenta e parziale". Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, parla di scenario "inverosimile" e mette in dubbio tutti i dati forniti dall'Ue.Continua a leggere

Nemmeno Giuseppe Conte ha le idee chiare su che cos'è il populismo : Il premier va orgoglioso della definizione di 'populista', ma il populismo è un fenomeno così trasversale agli schieramenti che ha incarnazioni diverse