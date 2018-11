Giulia Provvedi riceve un aereo da Pierluigi Gollini | la reazione

Grande Fratello Vip - Giulia Provvedi disperata dopo le corna : timori a Mediaset per il suo gesto estremo : La pressione per Giulia Provvedi nella casa del Grande Fratello Vip sta diventando sempre più insostenibile. Soprattutto dopo le brutte notizie ricevute dall'esterno, a partire del gossip sui presunti ...

Pierluigi Gollini non ho mai tradito Giulia Provvedi : Il portiere dell’Atalanta Pierluigi Gollini è il fidanzato di Giulia Provvedi che in questi giorni è stato al centro del gossip per un presunto tradimento alla sua fidanzata. In un’intervista rilasciata al settimanale “Spy” Gollini dice la sua verità: “Io gioco a calcio, gli altri coi sentimenti delle persone. Non voglio rincorrere il caos mediatico e rischiare di aumentare la popolarità di chi cerca pubblicità: dico solo che non ho mai ...

Giulia PROVVEDI/ "Mi riservo di pensare a me" - Grande Fratello Vip - - IlSussidiario.net : GIULIA PROVVEDI non trattiene le lacrime al Grande Fratello Vip dopo le notizie sul fidanzato Pierluigi Gollini e la separazione dalla sorella Silvia.

Grande Fratello Vip : trema Giulia Provvedi - esce Jane e Monte va in finale : Il Grande Fratello Vip 3 si avvia verso le ultime tre puntate: fuori Jane Alexander che riabbraccia Elia Fongaro , secondo finalista Francesco Monte e in nomination positiva "chi vuoi salvare?" ...

GfVip : Pierluigi Gollini querela il programma - Giulia Provvedi ne viene a conoscenza : Il nuovo appuntamento televisivo del Grande Fratello Vip, il reality-show condotto da Ilary Blasi con la partecipazione di Alfonso Signorini, ha visto la conduttrice del programma riferire a Giulia Provvedi che il suo attuale ragazzo, Pierluigi Gollini, ha provveduto a querelare il programma a seguito di quanto è stato dichiarato dalla blogger Deianira Marzano. Quest'ultima aveva dato vita al gossip sul presunto tradimento che Gollini avrebbe ...

Giulia Provvedi perdona il fidanzato? Salta l’incontro con Deianira : “Censurata” : Grande Fratello Vip, Giulia Provvedi non incontra Deianira: cosa è successo? Il primo argomento affrontato nell’ultima puntata del Grande Fratello Vip? Quello riguardante i gossip sul fidanzato di Giulia Provvedi, il portiere Pierluigi Gollini. Se ne è parlato tantissimo negli ultimi giorni e lo stesso Pierluigi è dovuto intervenire per placare i pettegolezzi. Che comunque […] L'articolo Giulia Provvedi perdona il fidanzato? Salta ...

Gf Vip - Giulia Provvedi e Pierluigi Gollini : il tradimento non c’è stato : Lui si dichiara fedele: “Basta falsità, io non ho tradito la mia Giulia”. Stop alla macchina del gossip, la bionda delle Donatella non è stata tradita dal fidanzato Pierluigi Gollini e non farà la fine di Francesco Monte all’epoca dell’Ignazio Moser e Cecilia Roddiguez – gate: lo apprendiamo nel corso della puntata del Grande Fratello Vip andata in onda giovedì 22 novembre. GF Vip, Giulia Provvedi e Pierluigi ...

Giulia Provvedi tradita vede su Instagram il post del fidanzato : «Ora voglio solo concentrarmi su me stessa» : Ilary Blasi torna sul caso che ha sconvolto Giulia Provvedi nella scorsa puntata. In realtà la conduttrice stupisce il pubblico dicendo che avrebbe voluto parlare di questa storia e avrebbe voluto un ...

PIERLUIGI GOLLINI DIFFIDA IL GRANDE FRATELLO VIP/ Chiede privacy - e la storia con Giulia Provvedi... - IlSussidiario.net : PIERLUIGI GOLLINI potrebbe entrare nella casa del GRANDE FRATELLO Vip 2018 per rassicurare la fidanzata Giulia Provvedi circa il presunto tradimento

Gf Vip 2018 - nessun confronto tra Deianira Marzano e Giulia Provvedi : "La censura non è solo in politica" (video) : A poche ore dalla messa in onda della dodicesima puntata della terza edizione del Grande Fratello Vip, Deianira Marzano ha annunciato la propria assenza in casa. Il motivo, svelato dalla padrona di casa, Ilary Blasi, è da collegare alla diffida legale del calciatore dell'Atalanta, Pierluigi Gollini, nei confronti della produzione del reality di Canale 5 a trattare l'argomento (il presunto tradimento in una discoteca milanese) per puro ...

