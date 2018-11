Giulia De Lellis felice con Irama | Andrea Damante | Contento se tutti siamo

Damante parla di Giulia De Lellis e il suo nuovo fidanzato : 'No comment' per il DJ : Dopo esser diventati famosi grazie al programma Uomini e Donne di Maria De Filippi, Andrea Damante e Giulia De Lellis sono diventati la coppia più seguita e amata dal pubblico di Canale 5. Rispettivamente DJ e nota influencer di successo, i due ragazzi sono stati i protagonisti di numerosi progetti televisivi e non. Hanno partecipato alla prima e alla seconda edizione del Grande Fratello Vip; hanno viaggiato molto per lavoro ed hanno convissuto ...

Andrea Damante al magazine di U&D : 'Giulia De Lellis e Irama? Non dico nulla - ma sto bene' : Venerdì 23 novembre è uscito un nuovo numero del magazine di Uomini e Donne, la cui copertina è dedicata ad uno dei tronisti più amati degli ultimi anni: Andrea Damante. Il veronese, intervistato per la prima volta dopo la rottura con Giulia De Lellis, non ha voluto commentare il flirt appena nato tra la sua ex e Irama, ma ci ha tenuto a rassicurare le fan sulla sua più totale serenità a riguardo. Il dj, inoltre, ha smentito tutti i gossip che ...

Giulia De Lellis tiene una lezione all’Università IULM di Milano. “Mi hanno voluta perché sono questo… E ve lo mostro…” : Giulia De Lellis all’Università! Chi lo avrebbe mai detto? Ebbene sì! La ex corteggiatrice di Uomini e Donne, che è riuscita a conquistare il bel tronista Andrea Damante, ha decisamente fatto strada. Giulia De Lellis all’Università IULM di Milano L’ex gieffina della scorsa edizione del Grande Fratello Vip 2 ci ha regalato vere e proprie perle di trash, come chiedere quale fosse la capitale dell’Africa o altre chicche planetarie. La bellissima ...

Giulia De Lellis sale in cattedra - l’influencer professoressa per un giorno all’Università Iulm [VIDEO] : Giulia De Lellis s’improvvisa professoressa in ‘comunicazione della moda’ all’Università Iulm di Milano: la sua performance Giulia De Lellis è stata chiamata a dare una lezione ai ragazzi dell’Università Iulm di Milano sulla ‘comunicazione della moda’, campo in cui la fashion blogger è esperta. Nonostante l’influencer non sia laureata, è riuscita a farsi spazio, grazie ad un linguaggio ...

Giulia De Lellis professoressa alla IULM / Video - l'ex gieffina sale in cattedra : 'È stato bellissimo!' - IlSussidiario.net : Giulia De Lellis diventa professoressa alla IULM per un giono. L'influencer diventa professoressa per raccontare la sua esperienza

Giulia De Lellis e Irama a Verona - continua la loro storia d'amore : Sono stati pizzicati insieme, mentre camminavano per le vie di Verona. Giulia De Lellis e Irama, al secolo Filippo Fanti, sembrano fare per davvero. L'ex corteggiatrice di Uomini e Donne e il vincitore dell'ultima edizione di Amici sono stati paparazzati insieme da Tabloid.it. mentre passeggiano teneramente l'uno al fianco dell'altra. Irama, il flirt con Giulia De Lellis e l'ospitata a Tu sì ...

Giulia De Lellis all’università : l’influencer sale in cattedra alla IULM : Giulia De Lellis fa lezione all’università: l’influencer voluta alla IULM Stamattina Giulia De Lellis ha tenuto una lezione all’università IULM. Non è diventata professoressa, naturalmente, ma è intervenuta come ospite per una lezione sulla comunicazione di moda. Almeno questo è sembrato di capire da alcuni screen condivisi dalla stessa Giulia tra le sue storie su […] L'articolo Giulia De Lellis all’università: ...

