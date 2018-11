Giovani e vecchi in camera da letto | così scorre il tempo della vita

L’Italia invecchia : per la prima volta dal 1861 ci sono più anziani che Giovani : L'Italia sta invecchiando, ma non compensa con le nascite. È per questo che per la prima volta in quasi 160 anni gli ultra sessantenni, numericamente, superano i giovani che ancora non hanno compiuto trent'anni. A spiegarlo è uno studio realizzato dall'Istituto di studi e ricerca Carlo Cattaneo grazie ai dati raccolti dall'Istat.Continua a leggere