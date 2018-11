: Gilet giallo minaccia: 'Ho una bomba, Macron ci riceva' Asserragliato in un centro commerciale, teste di cuoio in a… - Agenzia_Ansa : Gilet giallo minaccia: 'Ho una bomba, Macron ci riceva' Asserragliato in un centro commerciale, teste di cuoio in a… - repubblica : ??#Francia, 'gilet giallo' minaccia: 'Ho una bomba, #Macron ci riceva' - TgLa7 : #Francia, 'gilet giallo' minaccia: 'Ho esplosivi, Macron ci riceva' -

L'uomo con ilasserragliatosi nella stazione di servizio del centro commerciale Anjou di Angers, nell'ovest della Francia, ha dichiarato che ladi cui è in possesso è "": è quanto rivela il Courrier de l'Ouest. Le teste di cuoio stanno trattando con lui per tentare di riportarlo alla calma. Secondo Bfm-Tv,l'uomo era già noto alle forze dell'ordine per traffico di droga.(Di venerdì 23 novembre 2018)