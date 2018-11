GFVIP | Francesco Monte è il secondo finalista! Martina Hamdy | Walter Nudo e Stefano Sala

GFVIP : la mamma di Giulia Salemi ha bruciato i peli pubici di Cecilia Rodriguez per far innamorare Francesco Monte! Guarda il VIDEO : I peli pubici di Cecilia Rodriguez bruciati in diretta tv dalla mamma di Giulia Salemi per far innamorare Francesco Monte della figlia. Una scena davvero sconcertante andata in onda a Casa Signorini. Francesco Monte... L'articolo GFVIP: la mamma di Giulia Salemi ha bruciato i peli pubici di Cecilia Rodriguez per far innamorare Francesco Monte! Guarda il VIDEO proviene da Gossip, News, VIPs, Anticipazioni, Reality.

GFVIP : è arrivato un aereo con una data per Francesco Monte. Giulia Salemi preoccupata. Leggi il significato della data : In queste ore, un aereo ha sorvolato la casa del 'Grande Fratello Vip 2018'. I tre più cari amici di Francesco Monte – Teresa, Filippo e Luca – hanno fatto avere un messaggio al...

GFVIP - Ivan Cattaneo eliminato piange per Francesco Monte : 'Mi penso fuori da solo' : La nuova diretta del Grande Fratello Vip 3 ha riservato al pubblico sorprese e colpi di scena: il gieffino Ivan Cattaneo, che la settimana scorsa era finito in nomination contro Lory Del Santo, è stato eliminato dal gioco delle celebrità. A pochi minuti dall'inaspettata uscita di Ivan Cattaneo, si sono registrate a sorpresa le ospitate dei I Ricchi e Poveri e la cantante solista Baby K, i quali hanno avuto la possibilità di esibirsi sulle note ...

GFVIP : Francesco Monte ha pianto per la madre. Giulia è andata ad abbracciarlo e dopo chiarimenti il bacio! Guarda il VIDEO : Gf Vip 2018, Francesco Monte piange per la madre Ancora una volta Francesco Monte finisce in lacrime al Grande Fratello Vip. I dettagli della vicenda dovreste saperli tutti, visto che nell'ultima ora su Twitter non...

GFVIP - Lory Del Santo : «Francesco Monte? Cecilia lo ha lasciato perché non era più libera» : di Emiliana Costa Lory Del Santo al vetriolo contro Francesco Monte : ' Ecco perché Cecilia lo ha lasciato... '. Su Leggo.it le ultime novità. Finora Lory Del Santo non si era esposta molto al Grande ...

GFVIP - Lory Del Santo : 'Francesco Monte? Cecilia lo ha lasciato perché non era più libera' : Lory Del Santo al vetriolo contro Francesco Monte : 'Ecco perché Cecilia lo ha lasciato...'. Finora Lory Del Santo non si era esposta molto al Grande Fratello Vip e aveva condiviso le sue giornate con ...

GFVIP : Lory Del Santo dice la sua su Giulia e Francesco - difendendo Cecilia Rodriguez. Leggi le sue parole : Quasi tutti i ragazzi della casa del Grand Fratello Vip non hanno il coraggio di contraddire Francesco Monte,anche quando sbaglia, ma Lory Del Santo è un'eccezione. Più di una volta l'opinionista si è schierata contro...

GFVIP - Francesco Monte e la Salemi ai ferri corti : 'Mi sono rotto - ti farò scontare tutto' : Neppure il tempo di gioire per i baci passionali che Francesco Monte le ha dato dopo oltre due mesi di conoscenza, che Giulia Salemi si è ritrovata a dover affrontare l'ennesima discussione con il ragazzo che le piace. Nella Casa del Grande Fratello VIP, infatti, l'altra notte è andata in scena una nuova lite tra i due piccioncini; per colpa di una battuta fatta dal tronista che non è piaciuta affatto all'influencer, sono volate parole grosse ...

GFVIP : ennesima lite tra Francesco Monte e Giulia Salemi! E dopo di nuovo la pace. Guarda il VIDEO per sapere cosa è accaduto : La serenità di questi ultimi giorni tra l'ex tronista Francesco Monte e la showgirl italo-persiana Giulia Salemi, è durata poco. Nella tarda notte di ieri, i due si sono trovati nuovamente a discutere con...

GFVIP : nella notte Francesco Monte - Walter Nudo e Giulia Salemi hanno sparlato della Marchesa. Leggi cosa si sono detti : Nottata movimentata al Grande Fratello Vip. La Marchesa ha pesantemente offeso Elia e Maria Monsè e poche ore dopo Francesco Monte, Walter Nudo e Giulia Salemi si sono riuniti su un letto a ridere...

GFVIP : Francesco Monte fa una gigantesca gaffe e chiama Giulia Salemi "Chechu" (VIDEO) : Oggi l'ex tronista stava parlando con Giulia Salemi e l'ha chiamata "Chechu". "Ma stai scherzando Chechu?" Ovviamente per chi non lo sapesse già, quello era proprio il nomignolo intimo che usava Francesco Monte per...

GFVIP - Francesco Monte è dimagrito troppo? Il possibile motivo della sua rapida perdita di peso : Preoccupazione tra i fan di Francesco Monte per il suo progressivo dimagrimento nella casa del GfVip . Il concorrente tarantino pare stia perdendo troppa massa muscolare rispetto, per esempio, a ...

GFVIP : Giulia Salemi si sfoga con i coinquilini : "Con Francesco così non ce la faccio più". Guarda il VIDEO : Tra i due concorrenti è un continuo di alti e bassi Nella Casa del "Grande Fratello Vip" è festa con

Giulia Salemi a seno nudo al GFVIP - 'incidente' mentre è a letto con Francesco Monte : Giulia Salemi , spunta il topless involontario al Grande Fratello Vip 2018 mentre era letto con Francesco Monte. Un fuori di seno non visto da Monte ma che non è sfuggito alle telecamere che hanno ...