Gf Vip | Francesco Monte in finale e su Twitter scoppia la polemica | ' È un raccomandato'

GF Vip : Iacchetti dà del «super raccomandato» a Francesco Monte. E lui va in finale senza passare dal televoto : Francesco Monte - Grande Fratello Vip 2018 Dopo la partecipazione all’Isola dei Famosi, andata rovinosamente in fumo (lo scandalo del canna-gate lo costrinse al ritiro), Mediaset non ha abbandonato Francesco Monte e lo ha spedito, come la chiama Striscia la Notizia, nella ‘comunità di recupero’ del Grande Fratello Vip. E proprio dentro la casa di Cinecittà, l’ex fidanzato di Cecilia Rodriguez -come auspicato da Alfonso ...

GFVip : Francesco Monte è il secondo finalista! Martina Hamdy - Walter Nudo e Stefano Sala nominati! : Benedetta Mazza e Silvia Provvedi decidono di candidare alla nomination Walter Nudo. La terza prova vede confrontarsi la coppia composta da Lory Del Santo e Andrea Mainardi contro la coppia formata da Stefano Sala... L'articolo GFVIP: Francesco Monte è il secondo finalista! Martina Hamdy, Walter Nudo e Stefano Sala nominati! proviene da Gossip, News, VIPs, Anticipazioni, Reality.

Grande Fratello Vip 2018 - Francesco Monte "raccomandato" per Striscia (e non solo) : Nel corso della puntata di ieri del Grande Fratello Vip, probabilmente la più vuota dell'intera edizione che certamente non brilla per contenuti (dunque, non è semplice scegliere!), è stato decretato il secondo finalista (la prima è stata Silvia Provvedi de Le Donatella). Trattasi di Francesco Monte, definito "super raccomandato" da Enzo Iacchetti in chiusura della puntata di Striscia la notizia (che da mesi parla del reality in termini ...

Gf Vip - Giulia provoca Francesco : "Scartami". E scoppia la passione : L'ex tronista e la influencer italo-persiana si lasciano andare ad un bacio appassionato subito dopo la diretta di ieri sera...

Il Grande Fratello Vip 2018 verso il finale tra le polemiche : dall’eliminazione di Jane a Francesco Monte finalista : Tutto già scritto a tavolino. Il pubblico ne è sicuro e il Grande Fratello Vip 2018 sarà sicuramente quello da dimenticare. Nessuna emozione, nessuna lite che tal possa essere definita, ma solo un continuo limbo sia nel senso di baldoria reale e vera e sia in quella di scontri all'ultimo sangue. Il cast della terza edizione del reality show è da dimenticare e sicuramente tra qualche mese non sentiremo più parlare di alcuni di loro fatto sta ...

Grande Fratello Vip - resoconto dodicesima puntata : fuori Jane - Francesco in finale : È andata in onda ieri 22 novembre la dodicesima puntata del Grande Fratello Vip 2018, reality show condotto da Ilary Blasi con la partecipazione di Alfonso Signorini. Si è trattato dell'ultimo appuntamento del giovedì sera come Mediaset ha annunciato qualche giorno fa attraverso un comunicato ufficiale: il programma proseguirà d'ora in avanti soltanto il lunedì fino alla finalissima prevista per il 10 dicembre. C'era Grande attesa di scoprire il ...

GF Vip 3 secondo finalista : Francesco Monte batte Salemi : GF Vip 3 e secondo finalista: mai argomento del reality è stato più scottante. I due prescelti sono Francesco Monte e Giulia Salemi e non possiamo davvero dire di non attendere un evento del genere fin dal debutto del programma. Ci attende un colpo di scena al GF Vip 3 o è davvero già tutto stabilito a tavolino? Nemmeno per sogno. La scelta viene affidata ai concorrenti: le preferenze vanno a Francesco Monte (5 voti). Scopriamo le motivazioni di ...

Grande Fratello Vip 2018 - Francesco Monte secondo finalista (video) : Francesco Monte è il secondo finalista della terza edizione del Grande Fratello Vip. Ha conosciuto il proprio destino nel corso della dodicesima puntata del reality di Canale 5, condotto da Ilary Blasi con Alfonso Signori. L'ex tronista di 'Uomini e Donne' approda, quindi, di diritto, alla finale di lunedì 10 dicembre 2018. Ha battuto con cinque voti Giulia Salemi ottenendo il parere favorevole degli altri compagni d'avventura. Il suo nome si ...

Il nuovo finalista del Grande Fratello Vip 2018 sarà Francesco Monte? Anticipazioni 22 puntata novembre : Tra poco conosceremo il nuovo finalista del Grande Fratello Vip 2018 visto che su Canale 5, a partire dalle 21.30 circa, andrà in onda l'ultima puntata del giovedì del reality show. Ormai il gran finale si avvicina a grandi passi e uno dei concorrenti si unirà a Silvia Provvedi come finalista di questa edizione e passerà di diritto all'ultima puntata del 10 novembre, sarà proprio Francesco Monte? Secondo le prime Anticipazioni il pubblico ...

GIULIA SALEMI/ La mamma Fariba Tehrani : 'un rito per far innamorare Francesco Monte' - Grande Fratello Vip - - IlSussidiario.net : GIULIA SALEMI ha vissuto gli ultimi giorni nella casa del Grande Fratello Vip lontana dal 'suo' Francesco Monte. Questa sera i due gruppi saranno riuniti?

Gf Vip 2018 - Ivan Cattaneo : "Francesco Monte e Stefano Sala? Voglio lanciarli come cantanti" : Ivan Cattaneo ospite sabato 24 novembre a Verissimo, si confida con grande trasporto e racconta un periodo molto difficile della sua adolescenza: “A 13 anni mi ero innamorato di un ragazzo, ma all’epoca avevo letto sui giornali che questi omosessuali, definiti ‘mostri’, per innamorarsi e curare la loro imperfezione, dovevano diventare donne. Quindi, per avere questo ragazzo pensavo di dover diventare una donna, anche se non lo volevo, e ...

Grande Fratello Vip - Marco Ferri dice la sua sulla turbolenta relazione di Francesco Monte : Nella casa del Grande Fratello Vip sembra scoppiato l'amore tra Francesco Monte e Giulia Salemi. La prima coppia della casa sta vivendo questo flirt tra alti e bassi, visto che i litigi sono sempre dietro l'angolo. Non fanno altro che punzecchiarsi a vicenda, per poi lasciarsi travolgere dalla passione. Secondo alcuni, Monte è un abile stratega che sta cercando un modo per avere le telecamere puntate addosso. Dello stesso parere anche Ivan ...

Gf Vip 2018 - la mamma di Giulia Salemi : "Rito magico per far innamorare Francesco Monte di mia figlia" : La mamma di Giulia Salemi, Fariba Tehrani, svela al settimanale Spy, in edicola venerdì 23 novembre, tutti i segreti del “rito di preghiera” celebrato in Farsi (la lingua ufficiale della Persia, patria di origine di lei) nel salotto di “Casa Signorini”: «L’ho voluto fare con un solo obiettivo: la felicità di Giulia. Ho chiesto di far nascere l’amore solo se può rendere felice mia figlia, altrimenti meglio che si allontanino. L’ho ...

GFVip : la mamma di Giulia Salemi ha bruciato i peli pubici di Cecilia Rodriguez per far innamorare Francesco Monte! Guarda il VIDEO : I peli pubici di Cecilia Rodriguez bruciati in diretta tv dalla mamma di Giulia Salemi per far innamorare Francesco Monte della figlia. Una scena davvero sconcertante andata in onda a Casa Signorini. Francesco Monte... L'articolo GFVIP: la mamma di Giulia Salemi ha bruciato i peli pubici di Cecilia Rodriguez per far innamorare Francesco Monte! Guarda il VIDEO proviene da Gossip, News, VIPs, Anticipazioni, Reality.