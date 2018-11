Gf Vip | Deianira bloccata dietro le quinte | Il fidanzato della Provvedi mi ha

Dopo la mancata ospitata al GF Vip - Deianira tuona : 'Io censurata - dirò la verità sul web' : Il tanto atteso faccia a faccia tra Giulia Provvedi e Deianira Marzano non c'è stato: nonostante le anticipazioni avessero confermato la presenza dell'influencer nella dodicesima puntata del reality, tutto è saltato a poche ore dall'inizio della diretta. La donna, attraverso il suo account Instagram, ha fatto sapere di non essere entrata nella Casa in seguito alla diffida legale che Pierluigi Gollini ha fatto al programma; la sua verità sul ...

Gf Vip 2018 - nessun confronto tra Deianira Marzano e Giulia Provvedi : "La censura non è solo in politica" (video) : A poche ore dalla messa in onda della dodicesima puntata della terza edizione del Grande Fratello Vip, Deianira Marzano ha annunciato la propria assenza in casa. Il motivo, svelato dalla padrona di casa, Ilary Blasi, è da collegare alla diffida legale del calciatore dell'Atalanta, Pierluigi Gollini, nei confronti della produzione del reality di Canale 5 a trattare l'argomento (il presunto tradimento in una discoteca milanese) per puro ...

Grande Fratello Vip : Giulia Provvedi faccia a faccia con Deianira - Gollini nega tutto : Giovedì 22 novembre, andrà in onda una nuova puntata del Grande Fratello VIP, e le anticipazioni che sono trapelate finora, raccontano che dovrebbe essere una serata molto difficile per Giulia Provvedi. Dopo che Ilary Blasi l'ha messa al corrente del gossip che circola sul tradimento che le avrebbe fatto il fidanzato Pierluigi Gollini, tra poche ore la cantante de Le Donatella potrà confrontarsi con colei che ha messo in giro questa voce. La ...

Deianira Marzano rilancia : "Quella sera Gollini andò via con una bruna e c'erano anche altri Vip" : In un videomessaggio inviato a Pomeriggio Cinque la blogger non solo ha confermato la sua versione, ma ha anche aggiunto...

GF Vip 3 - Deianira rivela nuovi dettagli sul presunto tradimento del fidanzato di Giulia Provvedi (video) : Deianira Marzano torna a parlare a Pomeriggio 5 del caso che l'ha resa protagonista della cronaca rosa degli ultimi giorni. Seppur afona, l'ex aspirante naufraga della scorsa edizione dell'Isola dei Famosi ha inviato un videomessaggio a Barbara d'Urso per aggiungere nuovi dettagli alla testimonianza sul presunto tradimento di Pierluigi Gollini ai danni della compagna Giulia Provvedi, chiusa nella casa del Grande Fratello Vip ...

