Gf Vip | aereo per Giulia Provvedi da parte del fidanzato e Deianira sbotta sui social

GfVip - per Giulia Provvedi l'aereo inviato dalla mamma : 'Pier ti ama - non credere ad altro' : La mamma di Giulia Provvedi affitta un aereo per farlo passare sulla casa di Cinecittà con uno striscione e tranquillizzare la figlia sulla fedeltà del fidanzato. Durante la scorsa puntata del Grande ...

Grande Fratello Vip - Giulia Provvedi in crisi per amore : il mistero dell'aereo che vola sopra la Casa : La mamma di Giulia Provvedi affitta un aereo per farlo passare sulla Casa di Cinecittà con uno striscione e tranquillizzare la figlia sulla fedeltà del fidanzato. Durante la scorsa puntata del Grande ...

Gf Vip - aereo per Giulia Provvedi : il messaggio sul fidanzato : La mamma Monica la tranquillizza dopo le voci sul presunto tradimento di Pierluigi Gollini, a cui è legata da un anno

GF Vip – Un romantico aereo per Giulia Provvedi : Gollini manda un messaggio alla fidanzata dopo il presunto tradimento [FOTO] : Pierluigi Gollini manda un aereo sulla casa del Grande Fratello Vip: il messaggio per Giulia Provvedi è romantico! Durante la penultima puntata del Grande Fratello Vip, Giulia Provvedi è stata messa al corrente del presunto tradimento del fidanzato Pierluigi Gollini. dopo le smentite del portiere dell’Atalanta (VEDI QUI) ed il messaggio inviato dai social a Giulia (GUARDA QUI), il calciatore manda un aereo a sorvolare il cielo della ...

Grande Fratello Vip 2018 : aereo per Francesco Monte : "Stop Giuly come il 9 maggio" (video) : prosegui la letturaGrande Fratello Vip 2018: aereo per Francesco Monte: "Stop Giuly come il 9 maggio" (video) pubblicato su Gossipblog.it 22 novembre 2018 10:43.

GF Vip - la verità sul messaggio aereo sospetto a Francesco Monte : 'Mi dicono fermati' : Nel corso della giornata di ieri, abbiamo visto che un aereo, contenente un messaggio in codice per Francesco Monte, ha sorvolato la casa del Grande Fratello Vip. L'ex protagonista di Uomini e donne in un primo momento è apparso visibilmente scosso e quasi non ha capito cosa avessero voluto dirgli gli amici che avevano fatto partire quell'aereo, anche se poi ha decifrato la frase in codice, capendo la verità e cosa avevano voluto dirgli, così ...

GFVip : è arrivato un aereo con una data per Francesco Monte. Giulia Salemi preoccupata. Leggi il significato della data : In queste ore, un aereo ha sorvolato la casa del ‘Grande Fratello Vip 2018‘. I tre più cari amici di Francesco Monte – Teresa, Filippo e Luca – hanno fatto avere un messaggio al... L'articolo GFVIP: è arrivato un aereo con una data per Francesco Monte. Giulia Salemi preoccupata. Leggi il significato della data proviene da Gossip, News, VIPs, Anticipazioni, Reality.

GF Vip : la mamma di Stefano manda un aereo per lui e Benedetta! Intanto la fidanzata scrive un post. Guarda il VIDEO : Un nuovo aereo è volato sulla Casa più spiata d’Italia: i destinatari del messaggio, che recitava “S e B Anime pure con voi Simo&ClubGiuggiole”, sono Benedetta Mazza e Stefano Sala.Il particolare curioso che non è sfuggito ai più attenti è legato alla firma della dedica: Simo, infatti, starebbe per Simona Perini, ovvero la mamma del 28enne, che non ha mai fatto mancare il suo sostegno al figlio,come dimostra il dolce VIDEO messaggio, che gli ...

Giulia Salemi baciata da Francesco Monte dopo l’aereo al GF Vip : Francesco Monte e Giulia Salemi sostenuti dai fan al Grande Fratello Vip Sulla Casa del Grande Fratello Vip 3 è volato pochi minuti fa un aereo mandato dai fan di Francesco Monte e Giulia Salemi, indirizzato proprio alla coppia più chiacchierata di questa edizione del reality. Tutti i concorrenti stavano infatti in giardino a rilassarsi quando dalla coda del mezzo volante è apparso questo messaggio: “Tremano le gambe mentre sorride il ...

Grande Fratello Vip - il fidanzato di Lory Del Santo le manda un messaggio aereo : la sua reazione drastica : Al Grande Fratello Vip c'è stata una piacevolissima sorpresa per Lory Del Santo , architettata dal fidanzato Marco Cucolo e un'amica. I due hanno voluto farle sapere di essere suoi grandi sostenitori ...

Silvia Provvedi e Malefix - l’aereo al Gf Vip 2018 scatena il gossip : è amore? : Silvia Provvedi è fidanzata con Malefix? Lui le manda un aereo al Gf Vip 2018 Lecito domandarsi se Silvia Provvedi sia fidanzata. Malefix, questo il soprannome del ragazzo che sta frequentando, stamattina le ha fatto arrivare un messaggio aereo per farle capire che lui c’è ancora. La gemella delle Donatella aveva bisogno di un segnale […] L'articolo Silvia Provvedi e Malefix, l’aereo al Gf Vip 2018 scatena il gossip: è amore? ...

Grande Fratello Vip - passa un aereo sulla Casa e insulta i concorrenti. Inquilini furiosi : Grande Fratello Vip , un aereo passa sulla Casa e 'insulta' i concorrenti . Mattinata movimentata per gli Inquilini del Gf Vip. Questa mattina un velivolo ha sorvolato la collina di Cinecittà con un ...

Grande Fratello Vip 2018 - l’aereo dei fan di Elia fa discutere la Casa : «Tutti falsi dentro - il più vero fuori» : Grande Fratello Vip Amaro risveglio per gli abitanti della Casa del Grande Fratello Vip: la solita routine mattutina viene interrotta dal volo di un aereo recante il messaggio “Tutti falsi dentro, il più vero fuori. Elia fan”, evidentemente scritto da alcuni supporter dell’ex velino Fongaro, eliminato nella puntata di lunedì scorso. “Io per essere vera sto uscendo. Avrei dovuto ascoltare il consiglio di essere falsa“ reagisce ...

Stefano Sala e Benedetta - aereo al GF Vip : la reazione di lui delude : Grande Fratello Vip, messaggio aereo per Stefano e Benedetta Mazza: Sala felice, ma la reazione non convince Tempo di sorprese al Grande Fratello Vip. Sul cielo di Cinecittà sono volati messaggi aerei molto speciali per i concorrenti del reality-show condotto da Ilary Blasi. Uno in particolare ha catturato l’attenzione degli inquilini della Casa più spiata […] L'articolo Stefano Sala e Benedetta, aereo al GF Vip: la reazione di lui ...