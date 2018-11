GF Vip 3 secondo finalista | Francesco Monte batte Salemi

Grande Fratello Vip 2018 - Francesco Monte secondo finalista (video) : Francesco Monte è il secondo finalista della terza edizione del Grande Fratello Vip. Ha conosciuto il proprio destino nel corso della dodicesima puntata del reality di Canale 5, condotto da Ilary Blasi con Alfonso Signori. L'ex tronista di 'Uomini e Donne' approda, quindi, di diritto, alla finale di lunedì 10 dicembre 2018. Ha battuto con cinque voti Giulia Salemi ottenendo il parere favorevole degli altri compagni d'avventura. Il suo nome si ...

Grande Fratello Vip 2018 - diretta dodicesima puntata : la scelta del secondo finalista. Ospite Justine Mattera : Nuova puntata del Grande Fratello Vip 3 e nuova diretta per Leggo.it. Il GfVip torna in onda questa sera alle 21,30 circa. Questa sera la sfida al televoto è tra Walter Nudo o Jane Alexander, ...

Anticipazioni Grande Fratello Vip 3 - dodicesima puntata : verrà eletto il secondo finalista : Questa sera, su Canale 5, andrà in onda la dodicesima puntata del Grande Fratello Vip 3. In occasione della diretta odierna Ilary Blasi ed il suo compagno d'avventura Alfonso Signorini si metteranno in contatto con i ragazzi, per affrontare diversi temi, tra cui quello delle sorprese settimanali e quello delle nomination. Al momento al televoto ci sono Jane Alexander e Walter Nudo: uno dei due dovrà uscire dalla porta rossa questa sera stessa, ...

GF Vip 3 anticipazioni 22 novembre : ospiti e secondo finalista : GF Vip 3 anticipazioni 22 novembre – Dodicesima puntata per il reality di Canale 5, in onda nella prima serata di oggi. Nuovo giro di ospiti e confronti all’interno della Casa. Le anticipazioni del GF Vip 3 ci confermano la chiusura del televoto e la nomina del secondo finalista della terza edizione. GF Vip 3 anticipazioni 22 novembre: gli ospiti attesi Dopo aver suscitato pianti e dubbi in Giulia Provvedi, Deianira Marzano è pronta ...

Francesco e Giulia bacio al Gf Vip : nella notte arriva il secondo! : Il bacio di Giulia e Francesco al Gf Vip nella notte Francesco e Giulia si sono baciati al Gf Vip 2018. Per la seconda volta! Inaspettatamente, l’ex tronista ha dato un bel bacio alla sua quasi-fidanzata, che è rimasta quasi-muta per la forte emozione. Giulia non se lo aspettava minimamente, considerato che, dopo l’attacco di […] L'articolo Francesco e Giulia bacio al Gf Vip: nella notte arriva il secondo! proviene da Gossip e ...

Grande Fratello Vip - lo sfregio all'ultimo secondo per la Cipriani : perché non la fanno entrare nel reality : Non c'è pace per Francesca Cipriani , da giorni in attesa di poter entrare nella casa del Grande Fratello Vip. La showgirl era riuscita a convincere la produzione dopo diversi appelli su giornale e in ...

Gf Vip 3 - l'ex cognato e il secondo marito di Daniela del Secco d'Aragona a Domenica Live : "Non è una Marchesa!" (video) : Il giallo del titolo nobiliare per Daniela del Secco d'Aragona continua a tenere banco nel salotto di Domenica Live. Le telecamere della trasmissione condotta da Barbara d'Urso si sono recate a Catanzaro, città in cui la Marchesa ha vissuto con il suo primo marito con la quale si è sposata nel 1982 e dove si sarebbero svolta le sedute da estetista come ha rivelato la contessa Patrizia de Blanck, con la quale ha avuto un duro scontro nella ...

#GF Vip : da giorni Ivan Cattaneo gira intorno ad Elia Fongaro - secondo lui potrebbe essere gay. Guarda il VIDEO : Sono due settimane che Ivan Cattaneo gira intorno ad Elia Fongaro, ma il ragazzo non sembra assolutamente interessato. Stamani però il L'articolo #GF VIP: da giorni Ivan Cattaneo gira intorno ad Elia Fongaro, secondo lui potrebbe essere gay. Guarda il VIDEO proviene da Gossip, News, VIPs, Anticipazioni, Reality.

VALERIO MEROLA - SECONDO ELIMINATO/ Insulti da Silvestrin e Battista : lui replica (Grande Fratello Vip 2018) : VALERIO MEROLA, sarà ELIMINATO? Il pubblico è pronto a prendere una decisione importante con il personaggio televisivo finito al televoto e ora a rischio. (Grande Fratello Vip 2018)(Pubblicato il Tue, 09 Oct 2018 01:05:00 GMT)

Gf Vip : secondo alcuni concorrenti Monte si vuole creare una finta storia d’amore : Il fortunato reality show “Grande Fratello Vip” [VIDEO]è iniziato su Canale 5 da meno di una settimana e gia' nella casa di Cinecitta' sono nate le prime simpatie e antipatie. A catturare l’attenzione del pubblico è stata ancora una volta Giulia Salemi che, dopo aver ammesso di aver avuto una cotta per Francesco Monte quando era tronista a “Uomini e Donne”, ha dimostrato di essere veramente interessata al modello tarantino. Alcune ore fa Enrico ...

Grande Fratello Vip 2018 - prima puntata noiosissima e concorrenti assortiti secondo la solita logica : dall’artista gay eccentrico alla quota Uomini e Donne - non manca nessuno : Il Grande Fratello (quasi) Vip conferma la regola dei reality: i kick off sono noiosissimi. Blindati tra gag forzate e la presentazione del cast, clip e sfilate in passerella. Colpa della totale assenza di dinamiche tra i concorrenti. Ilary Blasi, abito sexy e nuovo look, rifiata. Torna a casa dopo i flop estivi, Balalaika e Wind Summer Festival, e funziona: a suo agio aiuta ad alleggerire la narrazione con la solita battuta pronta. Signorini è ...

GF Vip - Francesco Monte fa già colpo con una concorrente ? Secondo Signorini si : Signorini lancia la Bomba di Gossip su Francesco Monte e Silvia Provvedi E’ già tempo di gossip nella Casa del ‘Grande Fratello Vip’, il reality show cominciato stasera, lunedì 24 settembre, in prima serata su Canale 5. Alfonso Signorini ha infatti insinuato in diretta il dubbio che ci sia una “simpatia” tra Francesco Monte e Silvia Provvedi. I due non hanno confermato né smentito il pettegolezzo. Silvia si è ...