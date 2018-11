GF Vip 3 nomination 22 novembre | Martina | Walter e Stefano

GF Vip - Walter e Jane in nomination. E Silvia Provvedi si ritrova in finale : L'undicesima puntata del GFVip conferma i pronostici social: Ivan Cattaneo eliminato, in finale Silvia Provvedi e al televoto Walter Nudo e Jane Alexaner. Lacrime per Giulia Provvedi messa al corrente ...

GF Vip 3 nomination 19 novembre : Walter Vs Jane : GF Vip 3 nomination 19 novembre – I concorrenti rimasti in gara sono stati divisi in due squadre, per evitare che si formassero i soliti gruppi. Non solo, perché uno dei due andrà a vivere in Caverna ed il resto rimarrà in Casa. Il televoto del GF Vip 3 si svolgerà quindi fra Walter Nudo e Jane Alexander, i più votati dagli altri concorrenti. GF Vip 3 nomination 19 novembre: i voti dei concorrenti Si cambiano le regole al GF Vip 3. Per le ...

Cacciato Cecchi Paone e i Vip brindano. In nomination Lory e Cattaneo : La decima puntata del Grande Fratello Vip 3 è piatta come il Tavoliere delle Puglie: poche emozioni e niente trash. Fuori Alessandro Cecchi Paone e Ela Weber. In nomination positiva, cioè "chi vuoi ...

GF Vip 3 nomination 12 novembre : Ivan e Lory : GF Vip 3 nomination 12 novembre – Nella puntata più contestata di questa edizione, i concorrenti vengono chiamati ad esprimere il loro voto in previsione del prossimo televoto. Dopo aver salutato l’eliminata Ela Weber, il gruppo viene diviso fra maschi e femmine. Ognuno dei protagonisti del GF Vip 3 ha potuto dare la nomination solo ad altri della stessa squadra. Al televoto della prossima settimana: Ivan Cattaneo (4 voti) e Lory Del ...

Grande Fratello Vip 3 - puntata 12 novembre 2018 in diretta : Cecchi Paone ed Ela Weber eliminati. Ivan e Lory in nomination : Oggi, lunedì 12 novembre, in prima serata su Canale 5, nuovo appuntamento con il Grande Fratello Vip, il reality prodotto da Endemol Shine Italy e condotto da Ilary Blasi con Alfonso Signorini. Grande Fratello Vip: anticipazioni puntata 12 novembre 2018

Grande Fratello Vip 2018 - diretta decima puntata : Andrea Mainardi - Alessandro Cecchi Paone e Stefano Sala in nomination. Eliminazione a ... : Questa sera dopo Striscia la Notizia andrà in onda la decima puntata del Grande Fratello Vip 2018 che seguiremo, come sempre, in diretta minuto per minuto su Leggo.it . Scopriremo il verdetto del ...

Grande Fratello Vip - nona puntata - eliminato Fabio : Mainardi - Paone e Sala in nomination : La nona puntata del Grande Fratello Vip, trasmessa ieri 8 novembre su Canale 5, non ha deluso le aspettative, riservando sorprese a molti dei concorrenti. Il colpo di scena più 'crudele' è stato rivolto a Walter Nudo che ha creduto di essere stato eliminato al televoto, salvo poi rendersi conto che si è trattato soltanto di uno scherzo. Successivamente, è stata la volta di Jane Alexander, che ha pensato di non poter riabbracciare Elia Fongaro ...

Grande Fratello Vip 2018 - nona puntata : Andrea Mainardi - Alessandro Cecchi Paone e Stefano Sala in nomination. Fabio Basile eliminato : La nona puntata del Grande Fratello Vip 2018 che abbiamo seguito in diretta minuto per minuto su Leggo.it, è terminata come sempre con le nomination. Lunedì 12...

GF Vip 3 nomination 8 novembre : Mainardi - Cecchi Paone e Sala : GF Vip 3 nomination 8 novembre – Il televoto diventa sempre più crudele per i concorrenti della Casa. Nessuna scelta singola, ma un gioco a squadre che ha messo i vincitori di fronte ad una scelta. Chi ha perso ai giochi promossi dalla produzione è finito in ballottaggio. Le nomination del GF Vip 3 sono stati quindi solo teoriche: al patibolo Andrea Mainardi, Alessandro Cecchi Paone e Benedetta Mazza. Quest’ultima però viene salvata ...

Grande Fratello Vip 2018 - la nona puntata dell'8 novembre 2018 : 4 concorrenti in nomination : Grande Fratello Vip, il reality prodotto da Endemol Shine Italy e condotto da Ilary Blasi con Alfonso Signorini, stasera, lunedì 5 novembre 2018, in prima serata, su Canale 5, è giunto alla nona puntata. Grande Fratello Vip 2018 | Anticipazioni puntata 8 novembre 2018 Doppia puntata settimanale che vedrà chi tra Benedetta Mazza, Walter Nudo, Fabio Basile e Ivan Cattaneo dovrà abbandonare la casa. Nel corso della trasmissione sorprese ...

GF Vip 3 nomination 5 novembre : al televoto quattro concorrenti : GF Vip 3 nomination 5 novembre – La nuova puntata del reality di Canale 5 mischia ancora una volta le carte. Alcuni concorrenti infatti non hanno mai affrontato il televoto ed è ora di mettersi alla prova con le nomination. Giulia Salemi, Fabio Basile e Benedetta Mazza vengono chiamati per esprimere le loro preferenze senza sapere il motivo: Ela Weber, Alessandro Cecchi Paone e Maria Monsé ricevono l’immunità, ma l’ultima viene ...

GF Vip 3 nomination 29 ottobre : Cecchi Paone e Monsé : GF Vip 3 nomination 29 ottobre – Settima puntata per i concorrenti della Casa. Dopo l’eliminazione di Elia Fongaro, il resto dei partecipanti sono chiamati ad esprimere una preferenza. Le nomination del GF Vip 3 vengono decise fra tre diverse coppie, con altrettanti scontri uno ad uno. Al televoto si scontreranno Alessandro Cecchi Paone e Maria Monsé.-- Lory Del Santo ha scelto di mandare al televoto Alessandro e Maria, per escludere Francesco ...

Grande Fratello Vip 2018 - diretta settima puntata : Litigi - baci - nomination e la vendetta della Marchesa : Dopo Striscia la Notizia , prenderà il via la settima puntata del Grande Fratello Vip 2018, che seguiremo in diretta minuto per minuto su Leggo.it. Dopo l'ingresso di Fabrizio Corona giovedì scorso