Genova | pronta la cordata di Fincantieri per la ricostruzione del ponte

Decreto Genova - conto alla rovescia : pronta la squadra di “Bucci-commissario” : Ad affiancare il primo cittadino nella struttura per la ricostruzione di ponte Morandi potrebbero essere 2 vice con profili “tecnici”

Conte - “pronta nomina Commissario ponte Morandi”/ Pinotti - “Salvini è responsabile del Decreto Genova” : Decreto Genova, Toninelli:"Lo rafforzeremo". Ultime notizie, Toti attacca il ministro delle Infrastrutture: rischio ricorsi per il pagamento del ponte. Conte, "a breve nomino il Commissario"(Pubblicato il Mon, 01 Oct 2018 18:37:00 GMT)

Dl Genova - pronta la bozza finale : lo Stato potrà anticipare i soldi per la ricostruzione - fuori Autostrade : La ricostruzione del ponte sarà affidata dal commissario straordinario ad "uno o più operatori", escludendo Autostrade per l'Italia, si specifica nella bozza finale. Gli operatori non dovranno avere "alcuna partecipazione diretta o indiretta in società concessionarie di strade a pedaggio

DECRETO Genova : IL PONTE SARÀ PAGATO DALLO STATO/ Ultime notizie : Autostrade esclusa - pronta battaglia legale : DECRETO GENOVA: Autostrade esclusa ma dovrà pagare entro 30 gg. Ultime notizie, solo 30 milioni stanziati per il porto a fronte di una perdita stimata in 500 mln(Pubblicato il Fri, 28 Sep 2018 08:29:00 GMT)

