Francia | un ‘gilet giallo’ minaccia | “Ho esplosivo” Vuole essere ricevuto all’Eliseo

(Di venerdì 23 novembre 2018) Nella stazione di servizio di un centro commerciale di Angers, in, un uomo con indosso un gilet giallo, simbolo della protesta contro l’innalzamento delle tasse sui carburanti voluto dal presidente Emmanuel Macron, si è asserragliato in un centro commerciale, dicendo di avere dell’esplosivo nello zaino e una granata e chiedendo che i gilets jaunes vengano ricevuti. Lo riporta Bfm-Tv, raccontando che sul posto sono arrivate le teste di cuoio e l’intervento è in corso. L’individuo, secondo l’emittente, era già noto alle forze di polizia per traffico di stupefacenti.La notizia è confermata dal sito online di Le Figaro che fa riferimento a fonti di polizia. Gli uomini dell’unità investigativa e d’intervento hanno raggiunto un parcheggio del centro commerciale della città: hanno già avviato il dialogo con l’uomo e sperano di riuscire a placare la situazione ...