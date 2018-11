Francia - un ‘gilet giallo’ minaccia : “Ho esplosivo”. Vuole essere ricevuto all’Eliseo : Nella stazione di servizio di un centro commerciale di Angers, in Francia, un uomo con indosso un gilet giallo, simbolo della protesta contro l’innalzamento delle tasse sui carburanti voluto dal presidente Emmanuel Macron, si è asserragliato in un centro commerciale, dicendo di avere dell’esplosivo nello zaino e una granata e chiedendo che i gilets jaunes vengano ricevuti all’Eliseo. Lo riporta Bfm-Tv, raccontando che sul posto sono arrivate le ...

Francia - gilet giallo minaccia : "Ho una bomba - Macron ci riceva" : Continua la protesta dei gilet gialli. Ad Angers, un uomo, nei pressi di un centro commerciale, starebbe minacciando i presenti dicendo di avere degli esplosivi e si dice pronto ad usarli se non potrà incontrare il presidente Emmanuel Macron. Lo riporta Le Figaro, che cita fonti della polizia. Sul posto sarebbero intervenute anche uomini dell'unità investigativa e d'intervento.Secondo l'emittente Bfm-tv l'uomo, che indossa un gilet giallo, ...

Francia : gilet giallo in Parlamento - seduta sospesa : ANSAmed, - PARIGI, 21 NOV - Breve sospensione della seduta all'Assemblea Nazionale di Parigi per lo show dell'ex candidato alle presidenziali, Jean Lassalle, che si è infilato un gilet giallo in segno ...

Protesta dei gilet gialli in Francia - l'attacco di Christophe Castaner - Sky TG24 - : Il titolare dell'Interno punta il dito contro la "radicalizzazione" del movimento che da sabato Protesta in tutto il Paese contro il caro carburante . Finora il bilancio delle manifestazioni è di un ...

Francia - la protesta dei gilet gialli non si ferma : ancora 20mila persone in strada : Per il terzo giorno consecutivo i “gilets-jaunes” sono tornati a sfidare l’esecutivo francese con 20mila persone in strada, nuovi disagi e episodi di teppismo su strade e autostrade, tensioni con la polizia e il blocco di diversi depositi di carburante. Non si ferma la protesta dei gilet gialli, il movimento in rivolta contro l’innalzamento delle tasse sulla benzina diesel voluto dal presidente Emmanuel Macron che da sabato ha ...

La Grande Guerra di Macron per reindustrializzare la Francia ("Gilet Jaunes" permettendo) : Per il presidente Macron la vera Grande Guerra, non quella del centenario appena celebrato con una itinérance mémorielle - una trasferta di una settimana nei paesini del nord-est della Francia da Verdun a Compiègne, la geografia del conflitto che massacrò milioni di francesi tedeschi inglesi - ma quella per reconquête industrielle, come la chiamano, cioè l'avvio (o il riavvio) di una politica industriale ...

Gilet gialli - protesta in Francia : 'Macron ci ascolti'/ Ultime notizie - la minaccia 'Sabato blocchiamo Parigi' - IlSussidiario.net : protesta Gilet gialli continua in Francia: restano rincari sul carburante, Governo non cede. I manifestanti chiedono incontro Macron, blocchi nei depositi

Francia - Gilet gialli bloccano depositi di carburante : Leggi le ultime notizie, guarda video e foto di politica, economia, cronaca, sport, gossip su LaPresse. - LaPresse

Francia - 'gilet gialli' bloccano una decina di depositi di carburante - : Terzo giorno consecutivo di proteste. Mentre proseguono i blocchi stradali, i manifestanti chiedono un gesto da parte del governo. Il gruppo Total conferma il fermo di due depositi nel nord. Diversi ...