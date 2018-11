Francia-Giappone | scandalo Ghosn | silenzio dai governi dopo l' incontro tra i ministri

Renault - tandem per il dopo-Ghosn Francia e Giappone fanno quadrato : Il consiglio di amministrazione di Renault, dopo l'arresto del presidente e amministratore delegato, Carlos Ghosn, dovrebbe puntare sul tandem ad interim formato dall'amministratore indipendente Philippe Lagayette e il numero due del gruppo automobilistico, Thierry Bollore', lontano cugino di Vincent Bollore'. Lo riporta l'agenzia francese Afp citando fonti vicine al dossier Segui su affaritaliani.it

Giappone e Gran Bretagna insieme per il TPP - Presidenziali in Brasile - Rimpasto di governo in Francia - Key4biz : © Agenzia Nova " Riproduzione riservata Francia, l'immagine del ministro dell'Economia Le Maire oscurata dai recenti problemi del governo 08 ott 10:54 , Agenzia Nova, A causa dei recenti problemi del ...

Judo - Mondiali 2018 : Giappone superstar - oro anche nella gara mista a squadre. Battuta la Francia in finale : Giappone inarrestabile ai Mondiali 2018 di Judo a Baku, in Azerbaijan. Nell’ultima giornata della competizione iridata, dedicata alla gara mista a squadre, la pattuglia nipponica ha asfaltato gli avversari, portando a casa l’ottava medaglia d’oro della rassegna e consolidando un dominio assoluto, che si è palesato in maniera lampante giorno dopo giorno. Il Giappone ha aperto le danze con un nettissimo 4-0 contro la Mongolia, ...