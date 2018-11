Francesco Storace si iscrive a Fratelli d' Italia | Sono a disposizione

agi

: Prendo la tessera di Fratelli d'Italia. Motivazione? seguo Francesco Storace. Fate lo stesso. - BartFiore : Prendo la tessera di Fratelli d'Italia. Motivazione? seguo Francesco Storace. Fate lo stesso. - FDIProvinciaRM : RT @Silvestroninews: #FratellidItalia cresce senza sosta. Ottima notizia quella del patto federativo con la #LaDestra. Francesco Storace h… - FedeNobilio : RT @Silvestroninews: #FratellidItalia cresce senza sosta. Ottima notizia quella del patto federativo con la #LaDestra. Francesco Storace h… -

(Di venerdì 23 novembre 2018) "Quant'e bellorsi a un partito. Ma che ne sanno quelli che sparlano sempre della politica, non conoscono il valore delle comunità. Da oggiiscritto ad', alla Camera dei Deputati mi hanno circondato Giovanni Donzelli, Marcello Gemmato e un po' di dirigenti pugliesi - inclusa Stella Mele con la stessa felicità che aveva ne La Destra - e hanno aperto un computer per farmi la tessera". Lo scrivesul suo blog, in un post dal titolo 'E da oggianche io fratello d''. "Dieci euro ed eccomi di nuovo in famiglia, con gioia.Ho telefonato disciplinatamente al portavoce romano del partito, Massimo Milani, e mimesso acome deve fare un buon militante. Analogamente ho fatto con Marco Marsilio, responsabile regionale. E grazie a Giorgia Meloni per questa nuova ...