Francesco Molinari | “Voglio ispirare le persone a praticare sport | spero di cambiare

Golf - Ranking Mondiale : Francesco Molinari chiude l’anno al sesto posto! Primeggia Justin Rose : Francesco Molinari si conferma al sesto posto nel Ranking Mondiale di Golf dopo la strepitosa conquista della Race to Dubai che lo ha consacrato come il miglior giocatore europeo di questa stagione. Il piemontese, che nel 2018 ha vinto l’Open Championship (primo italiano capace di imporsi in una prova dello Slam) ed è stato determinante per il trionfo dell’Europa nella Ryder Cup (cinque successi in altrettanti incontri disputati), ...

Golf – World Ranking : Justin Rose di nuovo al comando - Francesco Molinari nella top ten : Francesco Molinari rimane al sesto posto del World Ranking di Golf: Jstin Rose si riprende la vetta della classifica mondiale Giocatori fermi ai box che si sorpassano. Succede nel World Ranking dove per la seconda settimana consecutiva le cose al vertice sono cambiate a bocce ferme. Sette giorni addietro Brooks Koepka aveva detronizzato Justin Rose e questa volta è stato l’inglese a riprendersi la leadership pur essendo in vacanza. ...

Golf - l'annata leggendaria e i record di Francesco Molinari : Dopo solo venti giorni sbarca sul green più antico del mondo del The Open Championships . Al Caronusitei Golf Links, precede di due colpi i suoi avversari diventando così il primo italiano a ...

Golf - European Tour 2018 : Danny Willett vince il DP World Tour Championship - Francesco Molinari la Race to Dubai : Il DP World Tour Championship è terminato da pochi minuti, e con esso anche la stagione 2018 dell’European Tour. La vittoria è andata all’inglese Danny Willett, che torna a vincere un torneo a oltre due anni e mezzo dal Masters di Augusta del 2016 con un giro in -4, che gli assicura un totale di 270 colpi (18 sotto il par totale) e una bella gioia. Il suo successo, inoltre, significa in automatico che la Race to Dubai ha un nuovo ...

Golf - Francesco Molinari ha vinto la Race to Dubai! Quanti soldi ha guadagnato Chicco? Montepremi da urlo : Francesco Molinari ha concluso un’annata da incorniciare conquistando la Race to Dubai e diventando così il miglior Golfista d’Europa. Un riconoscimento ampiamente meritato per il piemontese che in quest’annata ha conquistato anche l’Open Championship (primo italiano a imporsi in un Major), il BMW PGA Championships e il Quicken Loans National oltre alla Ryder Cup. Un trionfo da favola per il nostro portacolori che non ...

Francesco Molinari miglior golfista europeo : “Un anno unico - mi godo il successo” : Francesco Molinari ha concluso una stagione davvero da incorniciare e si è definitivamente consacrato. Il piemontese ha infatti conquistato la Race to Dubai, laureandosi miglior golfista europeo dell’anno dopo aver già alzato al cielo l’Open Championship e la Ryder Cup. Ennesima impresa per il 36enne che può assolutamente ritenersi uno dei migliori sportivi italiani in generale di questo 2018 che ormai volge al termine. Le ...

Golf - Francesco Molinari nella storia. Primo italiano eletto miglior giocatore europeo : Presto tornerà in Italia a godersi i riconoscimenti del Coni e di tutto lo sport italiano". Il DP World Tour Championship, ultimo evento dell'European Tour e delle Rolex Series, è ancora in corso di ...

Francesco Molinari firma il più grande risultato individuale di sempre dello sport italiano : Nel 2010, aveva conquistato il WGC-HSBC Championships a Shanghai, superando di un colpo Lee Westwood, con -19 finale, col premio del numero 14 del mondo, anche grazie agli undici 'top ten', inclusi ...

Francesco Molinari firma il più grande risultato individuale di sempre dello sport italiano : Straordinaria e trionfale. Di più. Irreale e indimenticabile. Di più ancora. Finendo l’anno al primo posto nella classifica dell’European Tour, anche come premi ufficiali - inutile dirlo: primo di sempre per un azzurro - la stagione golfistica di Francesco Molinari diventa leggendaria. Supera addirittura non solo la storia nazionale della sua disciplina ma sconfina alla grande in quella dello sport ...

Golf - Francesco Molinari sul tetto d’Europa : l’azzurro vince la Race to Dubai : Francesco Molinari sempre più nella storia del Golf italiano, il Golfista è il numero 1 d’Europa in questa splendida annata Ancora una grande impresa di Francesco Molinari in una stagione che lo ha consacrato ai vertici mondiali: ha infatti vinto anche la Race To Dubai, ossia l’ordine di merito che ha designato il miglior giocatore continentale, primo italiano a riuscire nell’impresa. Il DP World Tour Championship, ultimo ...

Francesco Molinari è il primo golfista italiano eletto miglior giocatore europeo dell’anno : Il golfista italiano Francesco Molinari ha vinto la Race to Dubai, la competizione che elegge il miglior golfista europeo della stagione. Per Molinari è la conclusione di una stagione impressionante che lo ho portato non solo ad essere il miglior golfista europeo, ma

Golf - European Tour 2018 : Patrick Reed e Danny Willet in testa al DP World Tour Championship. Francesco Molinari ha le mani sulla Race to Dubai : Mancano soltanto 18 buche alla chiusura dello European Tour 2018. Ad un giro dal termine del DP World Tour Championship, ultimo appuntamento della stagione, in testa la coppia formata dallo statunitense Patrick Reed e dall’inglese Danny Willet, a -14 per il torneo. Il campione americano, vincitore dell’Augusta Masters in questa stagione, ha chiuso il proprio giro in 67, con quattro birdie nelle seconde nove buche, mentre il britannico ha ...

Golf – DP World Tour Championship : Wallace al comando - scende Francesco Molinari : EuroTour: a Dubai Wallace al vertice, tiene Pavan, scende Francesco Molinari. Il torinese, leader della Race To Dubai, ha concesso qualcosa a Tommy Fleetwood (sesto), ma l’inglese per operare il sorpasso ha una sola opzione: vincere (e potrebbe non bastare) Francesco Molinari, 27° con 141 (68 73, -3), è sceso a metà classifica nel DP World Tour Championship, ultima gara stagionale dell’European Tour e delle Rolex Series, che si sta ...

Golf - European Tour 2018 : Francesco Molinari quinto dopo il primo giro del DP World Tour Championship. Al comando Otaegui e Smith : Il primo giro del DP World Tour Championship, torneo conclusivo dell’European Tour 2018 che vede in scena i migliori 60 Golfisti della stagione continentale, comincia con una coppia al comando. I due giocatori al primo posto sono lo spagnolo Adrian Otaegui e l’inglese Jordan Smith, entrambi a -6 sul par 72 di Dubai disegnato dal grande Greg Norman. In particolare, Smith è stato autore di una grandissima seconda parte del percorso, ...