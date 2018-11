Foschi | Raggi ignora obbligo conferenza servizi per discarica

Foschi : Capitale in ginocchio ancora una volta - Raggi peggior sindaco di sempre : Roma – “Un temporale e Roma si e’ nuovamente bloccata. Strade allagate, tombini e caditoie ostruiti, caos trasporti, stazione della metropolitana chiuse. Una citta’ in ginocchio per l’ennesima volta, e siamo solo a inizio autunno. Che succedera’ in inverno? L’incapacita’ della giunta Raggi e’ ormai diventata un problema grave per la Capitale d’Italia”. “Oggi la sindaca si ...