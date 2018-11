Formula 1 | GP Abu Dhabi Vettel dopo le libere | ' Dura chiudere con una vittoria | non

Formula 1 - GP Abu Dhabi 2018. Le regole 2019 - piccole 'grandi' manovre a favore dello spettacolo in pista : Nel 2019 le monoposto di Formula 1 saranno leggermente diverse da quelle attuali, con modifiche a livello aerodinamico , introdotte allo scopo di ridurre il più possibile la sensibilità delle vetture ...

Formula 1 - GP Abu Dhabi 2018 : la diretta delle prove libere. FP1 a Verstappen - Vettel 8° : Di seguito tempi e cronaca delle libere 1 LIVE 11:33 23 nov BANDIERA A SCACCHI: Verstappen IL PIU' VELOCE delle FP1 11:31 23 nov # Driver Time 1 Verstappen 1:38.491 2 RICCIARDO 1:38.945 3 BOTTAS 1:39.

Formula 1 - GP Abu Dhabi 2018 : la diretta delle prove libere : 16:49 22 nov IL PROGRAMMA DI VENERDI' 23 NOVEMBRE 07.10 GP3 - prove libere 08.25 F2 - prove libere 09.45 Paddock Live 10.00 Formula 1 - prove libere 1 11.30 Paddock Live 12.05 GP3 - Qualifiche 13.

Formula 1 - GP Abu Dhabi. Hamilton si valuta : 'Sì - in questa stagione il miglior Lewis di sempre' : Ultima gara della stagione in F1 e tempo di bilanci. Lewis Hamilton , già campione del mondo dalla gara in Messico, preferisce non riavvolgere del tutto il nastro di questa ennesima annata trionfale per la Mercedes. Eppure, senza grossi giri di parole, alla fine una valutazione la dà a ...

Formula 1 - GP Abu Dhabi. Alonso : 'Tornare in F1? Forse se sarò disperato e sul divano' : Dell'addio di Alonso ha parlato anche il campione del mondo Lewis Hamilton: ""Abbiamo passato momenti belli e brutti con Alonso, ma non saprei cosa altro dire. Lui era prima di me in F1 e aveva già ...

Formula 1 - la conferenza live dal GP di Abu Dhabi. Alonso : 'Tornare in F1? Forse se sarò disperato' : Se mi mancherà? mancherà allo sport". Russel : "Quando cresci speri di arrivare in F1 e lui era un riferimento per il campionato. Mancherà" Norris : "Alonso mi ha insegnato molto. Con lui, a Daytona, ...

Formula 1 - GP Abu Dhabi 2018. Tutto quello che c'è da sapere : Quale set up aerodinamico per Yas Marina? Lo Yas Marina Circuit, nella capitale degli Emirati Arabi, è una pista da medio/alto carico aerodinamico. Oltre ad avere lunghi rettilinei, presenta numerose ...

Formula 1 - GP Abu Dhabi 2018. L'analisi tecnica della stagione : La lotta Mercedes " Ferrari non solo in pista Se da un lato, anche quest'anno, Mercedes si è aggiudicata entrambi i titoli mondiali, dall'altro ha perso lo status di dominatrice che aveva nelle ...

Formula 1 - GP Abu Dhabi 2018 : 5 curiosità sulla stagione : Hamilton-Resto del mondo 10-10. Bilancio perfetto nelle statistiche dopo il Brasile: Hamilton ha conquistato 10 pole e 10 vittorie, lo stesso numero dei suoi avversari; The Hammer vanta il doppio di ...

Formula 1 : ad Abu Dhabi si chiude la stagione - domenica la gara in diretta tv su Sky e TV8 : Dopo il mondiale WRC, conclusosi con la vittoria di Sebastien Ogier, anche il circus della Formula 1 si appresta a chiudere la sua stagione. domenica 25 novembre si disputerà infatti il 21esimo ed ultimo appuntamento del Mondiale 2018, il Gran Premio di Abu Dhabi. Sul circuito di Yas Marina una gara che ha poco da dire a livello di titolo piloti e costruttori, già assegnati rispettivamente a Lewis Hamilton e Mercedes. Formula 1 2018: Hamilton e ...

Formula 1 - Niki Lauda dovrebbe tornare nel paddock ad Abu Dhabi secondo Bernie Ecclestone : Niki Lauda di ritorno nel paddock del GP di Abu Dhabi. È quanto asserisce, spera e sospetta Bernie Ecclestone: l’ex grande capo del Circus ha sostenuto una conversazione telefonica col tre volte Campione del Mondo austriaco prima che questi lasciasse l’ospedale. Lauda si è sottoposto a un trapianto di polmoni lo scorso 2 agosto, dopo aver rischiato seriamente la vita. Ecclestone, parlando con il quotidiano svizzero di lingua tedesca ...

