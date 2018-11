Fondo per chi rottama i tir inquinanti. 'Ma si può fare di più per chi tutela ambiente e sicurezza' : ... oltre alle misure ad hoc, si possa arrivare a una più complessiva politica di incentivi per coloro che utilizzano mezzi meno inquinanti'. È' questo in sintesi il commento espresso dal vicepresidente ...

Trapelate le specifiche ASUS Zenfone Max Pro M2 : amara scoperta sullo sFondo : Dopo avervi mostrato il teaser della divisione indonesiana circa l'ASUS Zenfone Max Pro M2, che sappiamo verrà presentato localmente il prossimo 11 dicembre, adesso è arrivato il momento di fare il punto sulle specifiche tecniche di riferimento, comparse in un tweet nelle scorse ore, poi prontamente rimosso sotto richiesta dello stesso produttore taiwanese. Naturalmente abbiamo fatto appena in tempo a risalire al quadro completo ...

Ambiente : manovra finanziaria - nuovo Fondo per i camion taglia smog : Bene il nuovo fondo per i camion taglia smog con l’Italia che punta a ridurre l’inquinamento di più di 1 veicolo commerciale su 2 che non raggiunge nemmeno la classe Euro 4. E’ quanto afferma l’Unione europea delle cooperative Uecoop in relazione alla discussione in corso sulla manovra finanziaria con la presentazione dell’emendamento N. 78.042 che, con una dotazione iniziale di 50 milioni di euro, prevede la creazione di un fondo per il ...

Trasporto Pubblico Locale : intesa raggiunta per ripartire 985 milioni del Fondo Nazionale : raggiunta l'intesa in Conferenza Unificata sullo schema di Decreto per il riparto del Fondo Nazionale per il Trasporto Pubblico Locale per il 2018. Lo rende noto il Ministero delle Infrastrutture e ...

Sci di Fondo - Coppa del Mondo 2019 : ennesimo anno zero per l’Italia al femminile - occorre pazienza. Anna Comarella e Greta Laurent guidano il rilancio : anno zero, settima edizione. Dall’addio alle gare di AriAnna Follis e MariAnna Longa, per l’Italia del fondo femminile bisogna sempre ricominciare da capo e anche questa stagione non si è potuta sottrarre, dopo gli scarsi risultati dell’anno olimpico di PyeongChang, alla teoria dei buoni propositi e dei cambiamenti con la speranza di arrivare finalmente all’anno uno, ad un progetto che si dimostri di prospettiva. Si riparte da Simone Paredi, ...

Sci di Fondo - Coppa del Mondo 2019 : ennesimo anno zero per l’Italia al femminile - occorre pazienza. Anna Comarella e Greta Laurent guidano il rilancio : anno zero, settima edizione. Dall’addio alle gare di AriAnna Follis e MariAnna Longa, per l’Italia del fondo femminile bisogna sempre ricominciare da capo e anche questa stagione non si è potuta sottrarre, dopo gli scarsi risultati dell’anno olimpico di PyeongChang, alla teoria dei buoni propositi e dei cambiamenti con la speranza di arrivare finalmente all’anno uno, ad un progetto che si dimostri di prospettiva. Si riparte da Simone Paredi, ...

Sci di Fondo - Accorciati i tracciati delle gare di Ruka : temperature troppo miti : temperature miti a Ruka, Accorciati i tracciati delle gare di domenica 25 novembre Le temperature miti di questo periodo presenti in Finlandia stanno creando qualche problema di innevamento agli ...

Sci di Fondo – Accorciati i tracciati delle gare di Ruka : temperature troppo miti : temperature miti a Ruka, Accorciati i tracciati delle gare di domenica 25 novembre Le temperature miti di questo periodo presenti in Finlandia stanno creando qualche problema di innevamento agli organizzatori della tappa di Ruka che sabato 24 e domenica 25 novembre apre la Coppa del mondo di sci di fondo. Gli impianti di innevamento non soo potuti entrare in azione, per questo motivo il tracciato di gara delle distance domenicali (15 ...

RAPIMENTO SILVIA ROMANO/ L'esperto : sullo sFondo c'è lo scontro tra Isis e al Qaeda - IlSussidiario.net : Una cooperante italiana è stata rapita in Kenya da un gruppo amrato che potrebbe appartenere agli jihadisti di al Shabaab

Bando Sport e Periferie 2018 - contributi a Fondo perduto fino a ' 500.000 per gli impianti sportivi. : La misura, gestita dal Dipartimento per lo Sport presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, è dotata di risorse per ' 10.000.000. Il Bando permette di finanziare i seguenti interventi: ...

Gran Fondo Val Casies : tutto pronto per “La Spedizione dei 1000” : La “Spedizione dei 1000” della Gran Fondo Val Casies: cannoni allineati e manto innevato in preparazione. 30 o 42 km in classico il sabato e in skating la domenica. Il direttore di gara Michel Rainer racconta il percorso – Novità alla “MINI”. Iscrizioni aperte a quote imperdibili entro il 31 gennaio La Gran Fondo Val Casies del 16 e 17 febbraio ha raggiunto quota 1.000 partecipanti, ma le iscrizioni online proseguono e ...

Il Fondo Blackstone ha fatto causa a Urbano Cairo per la sede del Corriere : È il fondo che comprò lo storico palazzo di via Solferino nel 2013: ora vogliono rivenderlo, ma Cairo dice che l'accordo di 5 anni fa non è valido

Alis lancia un Fondo da 500 milioni di euro per lo sviluppo dell'intermodalità : L'assemblea dell'associazione Logistica Intermodalità Sostenibile si è tenuta al Parco della Musica di Roma. Alla presenza...

Brunori Sas canta Lucio Dalla : due eventi speciali per omaggiare l’album Com’è proFondo il mare : Annunciati due eventi speciali per dicembre a Rende (CS): Brunori Sas canta Lucio Dalla omaggiando l’artista con l’interpretazione dell’album “Com’è profondo il mare”. Con l’ultimo album di inediti “A casa tutto bene”, Brunori Sas è stato certificato disco d’oro e ha vinto il premio Rockol Awards come disco migliore dell’anno, così come il singolo di successo “La verità”, disco d’oro, si è aggiudicato la Targa Tenco come miglior canzone ...