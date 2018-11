Fjällräven Polar | l’esperienza da fare nel Circolo Polare Artico

gqitalia

(Di venerdì 23 novembre 2018) Sognate le vacanze al caldo, baciati dal sole, la pelle abbronzata e mare cristallino dei Caraibi? Sicuro questa avventura non fa per voi. Ilè l’evento che ogni aprile porta una trentina di persone – provenienti da tutto il mondo – nelle regioni artiche scandinave. Ognuno guida una muta di cani da slitta per 300 chilometri attraverso la tundra, si prende cura dei propri cani (perché hanno bisogno di essere accuditi), si fa da mangiare e allestisce il proprio accampamento. Affrontando di tutto: dalle bufere di neve ai -30°C fino ai meravigliosi paesaggi ricoperti da una coltre scricchiolante di neve bianca. Un incubo per la maggiori parte delle persone, un sogno per moltissimi.E il bello è che chiunque può candidarsi a questa avventura, non è necessario essere degli avventurieri, e non è richiesta nessuna esperienza similare. Si tratta di ...