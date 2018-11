Firenze Secondo Me | Renzi deve accontentarsi del Nove

davidemaggio

: Riccardo #Magherini è morto durante un fermo, picchiato, preso a calci e bloccato a terra da tre carabinieri. La Ca… - redazioneiene : Riccardo #Magherini è morto durante un fermo, picchiato, preso a calci e bloccato a terra da tre carabinieri. La Ca… - franco_dimuro : RT @ErmannoKilgore: ??????mi stava sulle palle, non guardavo la Rai apposta adesso posso cancellare la frequenza del nove...tranquillamente ht… - glvacchio : Altro che Mediaset, alla fine Matteo Renzi il suo documentario su Firenze l’ha piazzato al gruppo Discovery Italia.… -

(Di venerdì 23 novembre 2018) MatteoAltro che Netflix o Mediaset, Matteodel. Il documentarioMe andrà in onda sul canale “generalista” di Discovery, a partire da sabato 15 dicembre in prima serata.Una collocazione inedita per un progetto altrettanto insolito che va ad inserirsi nella linea schizofrenica del canale, che sembra muoversi cogliendo occasioni (o presunte tali) che si presentano sul mercato anzichè dettare la propria strategia e che finisce costantemente per rimanere impelagato in fragorosi flop. Quale sarà l’accoglienza per ilconduttore? Da un lato c’è curiosità, dall’altro l’appeal dell’ex Premier è decisamente in calo e la formula del documentario è tutta da scoprire.Me è un documentario – annunciato da Discovery come un evento - sulla città in cuiè nato e ...