Fiorentina | Milenkovic | ' Juve? Ora non conta Sul mercato'

Fiorentina - Milenkovic : "Il mio futuro? Ho un contratto lungo - felice di essere qui" : Nikola Milenkovic, ex giocatore del Partizan Belgrado, ora in forza alla Fiorentina, ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni del Corriere dello Sport. Fiorentina, l'infortunio di Pezzella —> tutti i dettagli Il giocatore, reduce da un ottimo avvio di mercato che lo ha messo al centro del calciomercato, ha parlato proprio di queste ultime voci

Milenkovic allontana il mercato : 'Penso solo alla Fiorentina' : Il giocatore della Fiorentina Nikola Milenkovic ha rilasciato un'intervista a Il Corriere dello Sport , in cui ha parlato delle sirene di mercato che lo coinvolgono: 'No, è una cosa che non mi riguarda. Il mio unico pensiero è solo la Fiorentina, la squadra con cui ho un contratto ancora molto ...

Manchester United - occhi in casa Fiorentina : Mourinho pronto a strappare Milenkovic ai viola : I ‘Red Devils’ sono a caccia di un difensore per la prossima sessione di mercato, piacciono Milenkovic e Andersen Obiettivo rinforzare il reparto difensivo, magari con un giocatore proveniente dal campionato italiano. Il Manchester United guarda verso la serie A, individuando in Milenkovic il profilo ideale per aumentare il livello della propria retroguardia già nel prossimo mercato di gennaio. Il difensore della Fiorentina ...

Serie A Fiorentina - Milenkovic può essere il vice Pezzella : FIRENZE - Nikola Milenkovic ha giocato novanta minuti da titolare nella gara vinta dalla Serbia contro il Montenegro, in attesa della gara di martedì con la Lituania: Milenkovic, però, si è sistemato ...

Fiorentina - Manchester United pronto a fare follie per Milenkovic : La stampa inglese ne è convinta: a gennaio il Manchester United vorrà mettere a segno almeno un colpo in Serie A. E tutti gli indizi sembrano concordi che il nome su cui si concentreranno gli sforzi ed i milioni sarà Nikola Milenkovic. Il difensore della Fiorentina sta infatti sorprendendo tutti gli addetti ai lavori e

Calciomercato Juventus - offerta alla Fiorentina per Milenkovic : cifre e dettagli : Nikola Milenkovic interessa eccome alla Juventus, il club bianconero si è fatto avanti proponendo una maxi offerta alla Fiorentina Nikola Milenkovic è da tempo nel mirino della Juventus. La squadra torinese deve ringiovanire la propria mediana, dato l’imminente addio di Barzagli e l’età che avanza per Chiellini. Il nome del difensore della Fiorentina sembra essere quello in pole position, scelto da Paratici dopo averlo ...

Un Talento al Giorno : Nikola Milenkovic - forte difensore della Fiorentina : Nikola Milenkovic è un difensore centrale forte nel gioco aereo e abile in fase di anticipo. Unisce una grande forza fisica ad un eccellente senso della posizione. Il 16 giugno 2017 viene ufficializzato il suo acquisto a titolo definitivo da parte della Fiorentina. Fa il suo esordio con la maglia viola il 22 dicembre seguente, debuttando da titolare in Serie A nella gara contro il Cagliari. Sigla il suo primo gol in maglia viola il 26

Fiorentina-Spal 3-0 : gol di Pjaca - Milenkovic e Chiesa : Tutto facile per la Fiorentina. La Spal, un gol subito in 4 giornate, crolla al Franchi sotto i colpi di Chiesa e compagni. Finisce 3-0, con i viola già avanti di due reti prima della mezz'ora, grazie ...

Gol Milenkovic - la Fiorentina raddoppia sfruttando un’indecisione del portiere della Spal [VIDEO] : La Fiorentina ha raddoppiato contro la Spal con Milenkovic, abile a colpire di testa su calcio d’angolo sfruttando un’indecisione di Gomis, portiere della Spal. Il portiere è uscito in ritardo e per il difensore serbo mettere il pallone in rete è stato un gioco da ragazzi. Per Milenkovic si tratta del secondo gol in cinque gare di campionato: il terzino aveva già segnato contro il Chievo all’esordio con un gran destro da ...

