Fine settimana con maltempo diffuso su tutta la Penisola

Sci alpino - come vedere in tv le gare del Fine settimana (24-25 novembre) in tv. Il programma e gli orari di Killington e Lake Louise : Dopo le prime gare disputate a Soelden e Levi la Coppa del Mondo di sci alpino maschile e femminile 2018-2019, vola in Nord America per il primo weekend di gare tra Canada e Stati Uniti. Gli uomini, infatti, saranno di scena a Lake Louise (Alberta) per l’esordio assoluto nelle prove veloci (in programma ci sono una discesa libera ed un Supergigante) mentre le donne saranno impegnate a Killington (Vermont) per uno slalom gigante e uno ...

Calendario Serie A basket - gli orari e il programma delle partite del Fine settimana (24-25 novembre). Come vederle in tv e streaming : Dopo le fatiche d’Europa e prima della pausa per la Nazionale, torna in campo la Serie A per la sua ottava giornata, in cui per la prima volta c’è un’unica leader: è Milano, che ha staccato Venezia grazie allo scontro diretto. Si apre con una sfida che, allo stato attuale, è tra due squadre in zona salvezza: Reggio Emilia e Pistoia, che si ritrovano nell’anticipo del sabato sul parquet del PalaBigi. I match più importanti ...

Meteo - Fine settimana di pioggia e da martedì neve sugli Appennini. Ma è l anno più caldo d Europa : ROMA - È il 2018 l'anno più caldo di sempre in Europa, con temperature superiori di 1,84 gradi alla media storica che fa riferimento all'arco di tempo 1910-2000. A farne le spese per primi, i cicli ...

ITALRUGBY E ITALDONNE IN DIRETTA NEL Fine SETTIMANA : Sempre su DAZN sabato in onda i test tra Scozia e Argentina e Galles " Sudafrica, mentre sabato alle 16.00 su Sky Sport 1 tocca alla sfida tra Inghilterra e Australia. Questo il palinsesto in sintesi:...

Nubifragi e neve nel weekend. Meteo - tregua finita. Fine settimana da battere i denti : Non lasciatevi ingannare, la tregua dal maltempo non durerà. Già da domani infatti , le condizioni del tempo sono destinate a peggiorare nuovamente e sarà un vero e proprio boom di neve sulle nostre montagne. Andiamo a scoprire dove cadrà più neve e a quali quote.Come detto, dagli ultimi aggiornamenti di questa mattina dei principali modelli Meteo (ECMWF), è ormai confermato che una vasta depressione in discesa dal Nord Atlantica si avvicinerà ...

F1 - GP Abu Dhabi 2018 : il programma e gli orari del Fine settimana. Come vederlo in tv su Sky e TV8 : Siamo all’ultima recita della stagione. Sul tracciato di Yas Marina, ad Abu Dhabi, andrà in scena l’ultimo spettacolo del Mondiale 2018 della Formula Uno. In uno degli scenari più affascinanti, tra luci a festa e tecnologia di ultima generazione che emerge ovunque, il Circus vuol regalare agli appassionati grandi emozioni per salutarli degnamente e dare appuntamento all’anno venturo. I giochi sono fatti. Il britannico Lewis ...

Intenso Fine settimana per la Guardia di Finanza di Ragusa : Detenzione di gasolio di provenienza illecita, merce contraffatta, veicoli senza assicurazione, sono alcuni dei rilevi fatti dalla GdF provinciale

Speed skating - Coppa del Mondo Tomakomai 2018 : programma - orari e tv. Il calendario del Fine settimana : Secondo appuntamento per la Coppa del Mondo di Speed skating e sempre il Giappone ad ospitare la rassegna. Dopo l’esodio di Obihiro, sarò la volta di Tomakomai. Tra venerdì 23 e domenica 25, nella nottata italiana assisteremo a tutte le gare in programma, visibili in streaming attraverso ISU TV. Di seguito il programma completo della tappa di Tomakomai della Coppa del Mondo di Speed skating: Venerdì 23 novembre ore 04.00 Divisione B 500m ...

Salto con gli sci - Coppa del Mondo Ruka 2018 : programma - orari e tv. Il calendario del Fine settimana : Dopo una prima tappa che ci ha regalato molte sorprese tra cui la prima vittoria in carriera del russo Evgeniy Klimov (prima affermazione russa nel circuito maggiore) ed il primo podio del giapponese Ryoyu Kobayashi e del tedesco Stephan Leyhe, il prossimo weekend si gareggia in Finlandia sul trampolino HS142 di Ruka. Il programma prevede lo svolgimento di due gare, una il sabato e l’altra la domenica, che si disputeranno in notturna ...

Combinata nordica - Coppa del Mondo Ruka 2018 : programma - orari e tv. Il calendario del Fine settimana : Prima di dodici tappe per quanto riguarda la Coppa del Mondo di Combinata nordica: il programma si apre con l’esordio stagionale in quel di Ruka. Appuntamento classico quello finlandese, con in programma la Gundersen individuale sabato e la gara a squadre domenica. Andiamo a scoprire il calendario del fine settimana nel dettaglio con gli orari e il palinsesto TV. Prima tappa Coppa del Mondo Combinata nordica Venerdì 23 novembre Ore 16 ...

Sci di fondo - Coppa del Mondo Ruka 2018 : programma - orari e tv. Il calendario del Fine settimana : Si apre questa settimana la trentottesima edizione della Coppa del Mondo di sci di fondo. La caccia a Johannes Klaebo per quanto riguarda il settore maschile e a Heidi Weng per quel che concerne il settore femminile riparte dalla Finlandia. In particolare, nel weekend ci si ritroverà a Ruka, che è la località sciistica sita all’interno del comune di Kuusamo. In questa due giorni tutte le gare previste si svolgeranno con la tecnica ...

Slittino - Coppa del Mondo Igls 2018 : programma - orari e tv. Il calendario del Fine settimana : Primo intenso sabato di sport invernali: si apre la Coppa del Mondo per varie discipline, tra le quali anche lo Slittino su pista artificiale. Esordio classico in quel di Igls (Innsbruck, Austria), catino che spesso ha regalato gioie anche ai colori azzurri con Dominik Fischnaller che proverà da subito a giocarsi il podio. Andiamo a scoprire il calendario del fine settimana con il programma e gli orari della manifestazione. Diretta TV prevista ...

F1 - GP Abu Dhabi 2018 : programma - orari e tv. Il calendario completo del Fine settimana : Nel prossimo weekend il Circus della Formula Uno chiuderà i battenti sulla pista di Yas Marina ad Abu Dhabi. Nell’affascinante scenario arabo i piloti più veloci del mondo, sulle quattro ruote, vorranno regalare le ultime emozioni del 2018, prima di salutare e darsi appuntamento all’anno venturo. Aspettiamoci un GP ricco di interesse, con la voglia da parte di Ferrari, Mercedes e Red Bull di centrare il bersaglio grosso e rilanciare ...

Tim è stato il tema del Fine settimana : Il marchio Tim sopravvive, ma la società di fatto sparisce; e lo stato aumenta il proprio peso nell'economia. Azionisti con piani e risorse per il rilancio, però, non se ne vedono. E lo status quo ...