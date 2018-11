Finale Coppa Davis | la Croazia si porta sul 2-0 | Cilic non dà scampo a Tsonga

Coppa Libertadores - River-Boca : domani l'atto Finale : ... soprattutto per il fattore campo e l'opportunità per i biancorossi di sfruttare un '12 giocatorè: i 60.000 tifosi che gremiranno lo stadio dove si assegnò la Coppa del mondo 1978, la prima vinta ...

Tennis - Finale Coppa Davis 2018 : Francia-Croazia 0-1 - Borna Coric domina in tre set contro Jeremy Chardy : Il primo punto della Finale di Coppa Davis 2018 è della Croazia. Sulla terra rossa di Lille va in scena una prestazione scintillante di Borna Coric, che supera in tre set Jeremy Chardy con il punteggio di 6-2 7-5 6-4 in due ore e sedici minuti di gioco e regala il vantaggio alla sua Nazionale. Il numero dodici del mondo è sempre stato in controllo della partita, mentre il transalpino, nonostante il supporto dei tanti tifosi, non è mai sembrato ...

Finale Coppa Davis - la Croazia parte col botto : Coric annichilisce Chardy : Finale Coppa Davis, Borna Coric ha portato in vantaggio la Croazia vincendo in tre set contro Chardy in un incontro senza storia Finale Coppa Davis, la sfida tra Croazia e Francia inizia subito con una gara ricca di pathos… non per quanto concerne il punteggio però. Borna Coric ha infatti dominato contro Chardy nell’incontro che è valso il primo punto ai croati, ma sul 4-3 in suo favore al terzo set, un medical time-out ha ...

Finale Coppa Davis 2018 Francia Croazia streaming video e tv : l'ultima volta con la storica formula - IlSussidiario.net : Diretta Finale Coppa Davis 2018, streaming video e tv: è Francia Croazia l'ultimo atto del trofeo di tennis maschile dedicato alle nazionali.

Coppa Libertadores - River-Boca : probabili formazioni e dove vedere la Finale in tv : Sabato è il giorno dei giorni per il calcio argentino. Una nazione intera si fermerà a partire dalle 21 per assistere a una sfida che entra nella storia dello sport sudamericano. Dopo il 2-2 dell'andata, River Plate e Boca Juniors si ritrovano al Monumental di Buenos Aires per decidere chi sarà ad alzare la Coppa Libertadores : sarebbe la quarta per i ...

Speed skating - Coppa del Mondo Tomakomai 2018 : buon quinto posto del team pursuit femminile azzurro - Giovannini e Niero fuori dalla Finale della mass start : Prima giornata di gare nella seconda tappa della Coppa del Mondo di Speed skating a Tomakomai (Giappone). Un day-1 in cui il colore azzurro è stato un po’ sbiadito visti i risultati dei nostri portacolori. Nelle semifinali della mass start maschile infatti sia Andrea Giovannini che Daniel Niero, per pochissimo, non sono riusciti ad accedere alla finale. Due heat molto tirate nelle quali i nostri due portacolori hanno ottenuto ...

Coppa Davis 2019 - Finale Francia-Croazia : il sorteggio e l’ordine di gioco della prima giornata. Si parte con Chardy-Coric. Orario e programma : Effettuato a Lille il sorteggio per determinare gli accoppiamenti delle sfide che nei prossimi tre giorni decideranno il vincitore della Coppa Davis di tennis: saranno Francia e Croazia a contendersi l’Insalatiera. Yannick Noah ha scelto Jeremy Chardy e Jo-Wilfried Tsonga come singolaristi e Pierre-Hugues Herbert e Nicolas Mahut per il doppio, mentre il capitano croato Zeljko Krajan ha selezionato Marin Cilic e Borna Coric per i singolari ...

Finale Coppa Davis – Chardy-Coric apre la sfida tra Francia e Croazia : Coppa Davis: sarà la sfida tra Chardy e Coric ad aprire la Finale tra Francia e Croazia Saranno Jeremy Chardy e Borna Coric ad aprire venerdì alle 14 la Finale della Coppa Davis 2018 tra Francia e Croazia, in programma fino a domenica sulla terra rossa indoor dello Stade Pierre Mauroy e che chiuderà l’ultima edizione disputata con il vecchio format. A seguire Jo-Wilfried Tsonga opposto a Marin Cilic. Sabato sempre alle 14 il doppio ...

Tennis - Finale Coppa Davis 2018 : Francia-Croazia - sfida già nella storia. Super equilibrio e doppio che può essere decisivo : Francia-Croazia è già una Finale storica per la Coppa Davis, visto che sarà l’ultima con il vecchio format. Si giocherà a Lille in un impianto da 27mila spettatori (è lo stadio della squadra di calcio) in una cornice davvero spettacolare, la stessa che ha visto i transalpini trionfare contro il Belgio nell’ultimo atto della competizione. La Francia si presenta, dunque, da campione in carica e va caccia dell’undicesimo titolo ...

Francia-Croazia - Finale Coppa Davis tennis 2018 : le date e il calendario. Programma - orari e tv : Nel weekend, gli ultimi tre giorni della Coppa Davis 2018, e più in generale di un’era della storia dell’Insalatiera, vedranno Francia e Croazia darsi battaglia sul cemento dello Stade Pierre Mauroy di Lilla. I francesi devono fare a meno di Richard Gasquet per infortunio, ma ritrovano Jo-Wilfried Tsonga dopo la sua lunghissima assenza dai campi. Il dilemma di Yannick Noah sarà ancora una volta legato a chi schierare in singolare, ...

Meta Catania ai quarti di Finale di Coppa - vittoria prestigiosa contro Maritime Augusta : Meta Catania vola ai quarti di Coppa Divisione battendo il Maritime Augusta ai calci di rigore. Una vittoria prestigiosa quella conquistata dagli etnei al Palajonio contro un avversario costruito ...

Finale Coppa Davis 2018 - i convocati di Francia e Croazia ai raggi X : Si avvicina a grandi passi la Finale di Coppa Davis 2018, l’ultima con il format attuale prima della rivoluzione (che sta già incontrando, per la verità, più di un problema di popolarità) che sarà messa in atto dal prossimo anno. Francia e Croazia si daranno battaglia allo Stade Pierre Mauroy di Lilla, l’una con l’assenza di Richard Gasquet, l’altra col miglior organico possibile. Andiamo a vedere uno per uno i giocatori ...

Nations League - in quattro per una coppa : la Finale il 9 giugno in Portogallo : Olanda, Svizzera, Portogallo e Inghilterra : sono rimaste in quattro per una coppa e per entrare nella storia della Nations League . Tutto si deciderà in Portogallo, dove si giocheranno le final four, ...

Finale Coppa Libertadores : River Plate-Boca Juniors in diretta sabato su Dazn : La Coppa Libertadores 2018 si avvia all’atto conclusivo. A contendersi il trofeo per club più prestigioso del Sud America sono le due grandi d’Argentina: Boca Juniors e River Plate. La stracittadina di Buenos Aires riparte dal pirotecnico quanto interlocutorio 2-2 dell’andata alla Bombonera. Una sfida che promette scintille. Non ci sono dubbi, sarà grande spettacolo. Il ritorno della Finale di Coppa Libertadores in diretta su Dazn Da ...