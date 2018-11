Fiducia sulla fine

Sulla legge anticorruzione potrebbe essere messa la Fiducia : Il testo del ddl anticorruzione deve essere approvato così com'è, l'Aula della Camera deve dare il via libera allo stesso testo licenziato dalle commissioni, salvo piccole modifiche ma assolutamente concordate. È la linea dei 5 stelle, dopo che il governo è stato battuto su un emendamento a scrutinio segreto, che modifica il ddl nella parte relativa al reato di peculato, rendendolo piu' ...

Primarie Pd - testa a testa tra Zingaretti e Minniti sulla Fiducia. Martina primo per la popolarità : In attesa che Marco Minniti e Maurizio Martina sciolgano la riserva e ufficializzino un'eventuale candidatura alla segreteria, il clima in casa Pd è caldo. Un candidato ammette a microfoni spenti "mi hanno chiesto di convergere su certe ipotesi", ma di non avere alcuna intenzione di farlo. Matteo Richetti, anch'egli in corsa, dice "sono settimane che mi offrono di tutto. E quando non offrono, minacciano. Offrono posti e visibilità, ...

Salvini sulla Fiducia al dl sicurezza : "Il governo non è assolutamente a rischio" : "Il governo non è assolutamente a rischio", ne è sicuro Matteo Salvini. Il ministro dell'Interno lo ha dichiarato all'Agi mentre in Senato si vota la fiducia sull'maxi emendamento che sostituisce il decreto sicurezza. L'esito delle votazioni sul provvedimento voluto da Salvini ma criticato dalle opposizioni e anche da parte dei 5 Stelle è atteso per le 12."Il voto di Fratelli d'Italia sarà di astensione rispetto al ...

Dl Sicurezza : al via in Senato dichiarazioni di voto sulla Fiducia : Al via nell'Aula del Senato le dichiarazioni di voto sulla fiducia posta dal governo sul maxi-emendamento interamente sostitutivo del decreto legge Sicurezza. Alle votazioni non dovrebbe partecipare ...

Decreto sicurezza - iniziata la seduta al Senato : si vota la Fiducia sulla riforma voluta da Salvini : Si è aperta la seduta del Senato durante la quale sarà votata la fiducia sul Decreto sicurezza che porta la firma del vicepremier e ministro dell’Interno Matteo Salvini. Resta la contrarietà dei parlamentari M5S Gregorio De Falco, Paola Nugnes, Matteo Mantero e Elena Fattori, che usciranno dall’aula al momento dello scrutinio. Martedì peraltro i vertici del Movimento hanno avvertito che “se non ci sarà lealtà sulla prescrizione“, ...

Decreto Sicurezza - il governo chiede la Fiducia. M5S avverte : “Lealtà sulla prescrizione o salta” : Nel pomeriggio, il ministro per i Rapporti con il Parlamento, Riccardo Fraccaro, ha annunciato che sul maxiemendamento sostitutivo del testo del Decreto Sicurezza sarà posta la fiducia. Il voto è previsto domattina, a partire dalle 9.30. La questione di fiducia è stata posta sostanzialmente per neutralizzare la fronda dei cosiddetti dissidenti pentastellati.Continua a leggere

Sicurezza - il governo annuncia la Fiducia. Ma M5S avverte 'Lealtà sulla prescrizione o decreto a rischio' : ROMA - Braccio di ferro tra Cinquestelle e Lega. E sul decreto Sicurezza in Senato si succedono i rinvii. Fino a quando, a metà pomeriggio, il ministro per i Rapporti con il Parlamento Riccardo ...

Decreto sicurezza - sì alla Fiducia. Tregua sulla prescrizione - in vista vertice di maggioranza : alla fine una cosa si sblocca e il Senato vota la fiducia sul Decreto sicurezza. Dopo un'altra giornata di stallo e di duro scontro tra M5S e Lega, arriva a il via libera a Palazzo Madama al maxi ...

Dl sicurezza verso il voto di Fiducia. Sulla prescrizione ancora tensioni : Salvini si dice coinvinto che il provvedimento sarà approvato. La partita politica è complicata dalle tensione fra Lega e 5 Stelle Sulla riforma della prescrizione. Per appianare i contrasti si discuterà in un vertice con il premier e i suoi vice -

Per tenere unito il M5s Di Maio pretende la Fiducia sulla sicurezza : D ue piccioni con una fava: mettere all'angolo i cosiddetti "dissidenti" grillini ed evitare sia i voti segreti che le imbarazzanti "contaminazioni" (così le definiscono nel partito della Casaleggio) con i voti di altri partiti extra-maggioranza, come Fratelli d'Italia e Forza Italia.Per queste ragioni stamattina alle 9.30, nell'aula del Senato, è assai probabile che venga posta la fiducia sul cosiddetto decreto sicurezza. I Cinque stelle ...

Prescrizione - lo scontro potrebbe far slittare la Fiducia sulla sicurezza : Per il Movimento 5Stelle la partita nella maggioranza 'è complessiva', serve 'un chiarimento politico'. Per la Lega invece occorre prima ottenere il via libera al dl sicurezza e poi affrontare il tema ...

Dl sicurezza - Di Maio : 'Nessuna preoccupazione sulla Fiducia' : "Non sono assolutamente preoccupato. La mia unica intenzione è quella di portare avanti il contratto di governo che, ricordo, ha dentro anche la prescrizione. Mi aspetto la stessa lealtà nella legge ...

DL sicurezza verso la Fiducia e M5S frena sulla prescrizione : Per l'eterogenesi dei fini l'orientamento di Lega e M5S è quello di porre la questione di fiducia al dl-sicurezza da oggi in discussione al Senato. Dal Carroccio spiegano la mossa così: 'Dobbiamo ...

Salvini-Di-Maio-Conte : 'C'è Fiducia'. Atteso verdetto Ue sulla manovra - : Atteso il verdetto di Bruxelles, si va verso la bocciatura. Il governo esclude rischi e ribadisce: "Non la cambiamo". Ieri sera, cena tra il presidente del Consiglio e vicepremier per rinsaldare l'...