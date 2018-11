Ferito dall' ex titolare | non lo voleva pagare

Australia - accoltella tre persone a Melbourne. Il momento dell’arresto del responsabile : braccato e Ferito dalla polizia : Una persone è rimasta uccisa a coltellate e altre due sono state ferite a Melbourne, in Australia, da un uomo che ha poi cercato di aggredire un poliziotto ma che a sua volta è stato ferito dagli agenti. La polizia ha fatto sapere che alcuni agenti in un primo momento hanno risposto a una chiamata per “un’auto incendiata” nel centro della città. I media locali hanno diffuso le immagini che mostrano un uomo robusto che cercava di ...

Pirelli Scorpion Winter resta il pneumatico preFerito dalle case automobilistiche : A 6 anni dal debutto il Pirelli Scorpion Winter fa il pieno di premi nelle comparative delle riviste tedesche che l’hanno...

Proteggere Federica Angeli dall'animale Ferito : Un amico investigatore che si occupava di sicurezza nei grandi eventi, una volta mi spiegò che quando avviene un attentato, tutti istintivamente guardano nella direzione della vittima. Loro invece vengono addestrati a girarsi esattamente nella direzione opposta per capire da dove è partito l'attentato.È quello che oggi dovremmo fare tutti guardando a Ostia e alla situazione di pericolo che sta vivendo la cronista Federica ...

Olimpiadi Invernali 2026 - Arianna Fontana : “Non gareggerò - ma vorrei un ruolo organizzativo. Sorpresa dalla doppia sede - avrei preFerito una designazione unica” : Ieri è stata ufficializzata dal Cio la candidatura di Milano-Cortina per le Olimpiadi Invernali 2026. La rassegna a cinque cerchi tornerebbe nel nostro paese dopo quella di Torino 2006, in cui fu protagonista l’allora 15enne Arianna Fontana, che conquistò la medaglia di bronzo nella staffetta dello short track, diventando così la più giovane medagliata azzurra delle Olimpiadi Invernali. Nel 2026 Fontana avrà 35 anni e, in un’intervista alla ...