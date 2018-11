Fatturazione elettronica | il primo gennaio si parte

Fatturazione elettronica come e quando azienda deve fare fattura ad un privato. Obbligo - come fare - istruzioni : Regole per invio di fattura zione elettronica da azienda a privato: come fare e procedura da seguire. Cosa c’è da sapere

Fatturazione elettronica 2019 : bocciata dal Garante privacy. Ecco perché : Guai in vista per la Fatturazione elettronica 2019, che si prepara ad entrare in vigore dal 1° Gennaio del nuovo anno. Il Garante per la Privacy ha avvisato l’Agenzia delle entrate che il nuovo obbligo della e-fattura, così come è stato regolato, “presenta rilevanti criticità in ordine alla compatibilità con la normativa in materia di protezione dei dati personali”. Per questo motivo ha chiesto all’Agenzia di far sapere ...