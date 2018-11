Faceva prostituire i figli | arrestata

Madre Faceva prostituire i figli di 3 - 4 e 7 anni : fra i clienti anche un carabiniere : Una Madre , disoccupata, faceva prostituire i tre figli per denaro. I carabinieri hanno arrestato a Siracusa la donna per induzione alla prostituzione minorile e maltrattamenti contro familiari, e due ...

Madre Faceva prostituire i figli di 3 - 4 e 7 anni : fra i clienti anche un carabiniere : Una Madre , disoccupata, faceva prostituire i tre figli per denaro. I carabinieri hanno arrestato a Siracusa la donna per induzione alla prostituzione minorile e maltrattamenti contro familiari, e due ...

Siracusa - mamma Faceva prostituire i figli di 3 - 4 e 7 anni : arrestata : Tre bambini di tre, quattro e sette anni erano costretti dalla madre a prostituirsi in cambio di denaro in una casa e in un garage nei pressi di Siracusa. I fatti sono emersi soltanto nel 2016 dopo varie indagini, ovvero quando i piccoli hanno raccontato ad alcuni operatori sociali delle violenze subite per circa due anni, tra il 2014 e il 2016. La madre è stata messa agli arresti, mentre si viene a conoscenza di un pubblico ufficiale (nello ...