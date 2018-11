Fabrizio Corona e Asia Argento | contratto da 100mila euro dietro la storia d’amore

tvzap.kataweb

: E’ già finita tra Asia Argento e Fabrizio Corona? C’era un contratto? Leggi cosa è accaduto! - #finita #Argento… - zazoomblog : E’ già finita tra Asia Argento e Fabrizio Corona? C’era un contratto? Leggi cosa è accaduto! - #finita #Argento… - LouiseCrown_ : RT @FanPage_AA_: Grazie @BITCHYFit Per aver citato la @FanPage_AA_ in questo articolo, che tra tante stronzate che si leggono in giro in qu… - Ilgossipitalia : E' già finita tra Asia Argento e Fabrizio Corona? C'era un contratto? Leggi cosa è accaduto!… -

(Di venerdì 23 novembre 2018) Undi collaborazione del valore di. Sarebbe questo a legare, non l’amore, secondo quanto riferisce Alberto Dandolo su Dagospia. La coppia più chiacchierata di fine 2018, bisogna dirlo, ha destato da subito i dubbi dei più scettici che, per dirla come Tina Cipollari, avevano subodorato il famigerato ‘business’. Tra un’intervista e l’altra nei salotti televisivi per parlare della loro frequentazione ci sono stati anche gli attacchi della mamma di lei – che l’ha pure paragonata a Brunilde – e la posizione più morbida del papà Dario, che cosa prevederebbe ilOra Dandolo svela quel che si celerebbe, il condizionale è d’obbligo,questa stranad’amore. L’accordo traprevederebbe ...