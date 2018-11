F1 – Vettel lento nelle Fp2 di Abu Dhabi | Seb spera nelle qualifiche | “nel giro secco

sportfair

(Di venerdì 23 novembre 2018) Sebastiancommenta il suo venerdì di prove libere sul circuito di Yes Marina, il tedesco della Ferrari pronto a disputare il Gp di AbuNell’ultimo weekend del campionato mondiale 2018 di Formula Uno a prevalere durante le seconde prove libere del venerdì è stato Valtteri Bottas. Ad un veloce e sorprendete finlandese sono seguiti in classifica Daniel Riccardo e Max Verstappen. Dietro di loro il campione del mondo Lewis Hamilton, seguito a sua volta dalle due Ferrari. In vista del Gp di Abu, che si disputerà sullo spettacolare circuito di Yes Marina, Sebastianha parlato con i giornalisti dopo le Fp2.Il tedesco della Ferrari, con il sesto tempo di giornata, ha riferito: “credo che oggi non eravamo abbastanza veloci, bisogna trovare il passo sul, in cui potremo migliorare. Le condizioni sono migliorate a nostro favore, vedremo ...