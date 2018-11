F1 – Terminate le Fp2 del Gp di Abu Dhabi | Bottas s’infila davanti alle Red Bull a Yas

MotoGp – Terminate le Fp2 a Valencia : Petrucci al comando - le Ducati ufficiali fuori dalla top 10 [TEMPI] : Danilo Petrucci al comando della classifica dei tempi delle Fp2 del Gp di Valencia E’ terminata anche la seconda sessione di prove libere del Gp di Valencia: ancora una sessione di prove libere sul bagnato per i campioni delle due ruote che stanno lavorando per preparare al meglio l’ultima gara dell’anno. Il più veloce, nel pomeriggio spagnolo, è stato Danilo Petrucci, seguito da Marquez. Riesce a stare con i miglior ...

F1 – Terminate le FP2 in Brasile : Bottas beffa Hamilton di tre millesimi - Vettel subito dietro [FOTO] : Le due Mercedes chiudono al comando la seconda sessione di prove libere del Gp del Brasile, terzo posto per Vettel seguito da Ricciardo e Verstappen La Mercedes fa la voce grossa nella seconda sessione di prove libere del Gp del Brasile, chiudendo con entrambe le proprie monoposto davanti a tutti. Photo4/LaPresse Il più veloce in pista è Valtteri Bottas, abile a fermare il crono sull’1:08.846 e a precedere di soli tre millesimi Lewis ...

MotoGp – Terminate le FP2 a Sepang : Suzuki a sorpresa davanti a tutti - Valentino Rossi perde terreno [FOTO] : Alex Rins ottiene il miglior tempo alla fine della seconda sessione di prove libere a Sepang, dietro di lui Marquez e Miller La seconda sessione di prove libere del Gp della Malesia sorride alla Suzuki, che chiude davanti a tutti grazie ad Alex Rins. Lo spagnolo ferma il crono sull’1:59.608, facendo segnare il miglior tempo di giornata, considerando anche le FP1 della mattina malese. AFP/LaPresse Dietro il rider del team di Hamamatsu ...

F1 – Terminate le FP2 in Messico : le Red Bull sono astronavi - Ferrari e Mercedes a distanza siderale [FOTO] : Max Verstappen e Daniel Ricciardo fanno il vuoto nella seconda sessione di prove libere del Gp del Messico, Ferrari e Mercedes staccate di oltre un secondo La Red Bull continua a dominare in Messico, Max Verstappen e Daniel Ricciardo chiudono davanti a tutti anche la seconda sessione di prove libere. photo4/Lapresse Il pilota olandese precede il proprio compagno di squadra di poco più di un decimo, fermando il crono sull’1:16.720. ...

MotoGp – Terminate le FP2 a Phillip Island : Iannone vola con la Suzuki - Petrucci e Viñales beffati in extremis [FOTO] : Il pilota della Suzuki chiude davanti a tutti la seconda sessione di prove libere, facendo segnare il miglior tempo proprio sotto la bandiera a scacchi Grandissima prestazione di Andrea Iannone nella seconda sessione di prove libere del Gp di Phillip Island, il pilota della Suzuki fa la voce grossa prendendosi il miglior tempo proprio in extremis. ‘The Maniac’ ferma il crono su un ottimo 1:29.131, beffando sotto la bandiera a ...

F1 – Terminate le FP2 ad Austin : Lewis Hamilton è un uragano - Ferrari demolite dal britannico [FOTO] : Il pilota della Mercedes scende in pista negli ultimi quindici minuti, centrando il miglior tempo senza faticare. Le due Ferrari distanti oltre quattro secondi Un giro soltanto, compiuto nell’ultimo quarto d’ora di sessione. Lewis Hamilton chiude davanti a tutti le FP2 del Gp di Austin, fermando il crono sull’1:48.716, rifilando ben un secondo a Pierre Gasly, secondo nella classifica dei tempi. photo4/Lapresse Oltre ...

MotoGp – Terminate le FP2 a Motegi : sessione condizionata dalla pioggia - Pedrosa davanti a tutti [FOTO] : La pioggia condiziona notevolmente la seconda sessione di prove libere del Gp del Giappone, in testa chiude Daniel Pedrosa davanti a Redding e Petrucci Una seconda sessione di prove libere davvero anomala quella andata in scena a Motegi, la pioggia condiziona i lavori in pista riducendo drasticamente i giri dei piloti. In testa chiude Daniel Pedrosa, che fa segnare il miglior tempo proprio sotto la bandiera a scacchi. Un ottimo 1:48.136 ...

MotoGp – Terminate le Fp2 in Thailandia : Dovizioso domina - ma una Yamaha è alle sue spalle! : Le Fp2 appena Terminate in Thailandia incoronano pilota più veloce della seconda sessione di prove libere Andrea Dovizioso Dopo le prime prove libere sul circuito di Buriram, dominate a sorpresa dalla Yamaha (VEDI I TEMPI QUI), le seconde prove libere valide per il Gp di Thailandia sono state dominate da Andrea Dovizioso. Il pilota della Ducati è seguito da Maverick Vinales, Cal Crutchlow, Marc Marquez e Danilo Petrucci. Valentino Rossi ha ...

F1 – Terminate le FP2 a Suzuka : Mercedes troppo forte in Giappone - Ferrari relegata a distanza siderale [FOTO] : Hamilton e Bottas fanno il bello e il cattivo tempo anche nella seconda sessione di prove libere a Suzuka, Vettel chiude a otto decimi dal rivale britannico Un venerdì di prove libere a senso unico quello di Suzuka, dove le Mercedes dominano in lungo e in largo sia nella prima che nella seconda sessione di libere. photo4/Lapresse Una superiorità schiacciante quella delle Frecce d’Argento, che rifilano distacchi siderali alle ...

F1 – Terminate le Fp2 a Sochi : doppietta Mercedes in Russia - Ferrari in difficoltà [TEMPI] : doppietta Mercedes al comando al termine della seconda sessione di prove libere del Gp di Sochi E’ terminata la seconda sessione di prove libere libere del Gp di Russia. Sul circuito di Sochi i campioni della F1 sono tornati in pista dopo le Fp1 del mattino, chiuse col miglior tempo di Vettel, per una nuova sessione di prove. Un lavoro importante in vista del pomeriggio di qualifiche di domani. Se al mattino è stata una Ferrari ha ...

MotoGp - Terminate le Fp2 ad Aragon : Marquez 'risponde' a Dovizioso - bene le Ducati [TEMPI] : Marc Marquez davanti a tutti nelle Fp2 del Gp di Aragon: i piloti Yamaha nei migliori 10 E' terminata la prima giornata di prove libere sul circuito Motorland di Aragon. Un finale infuocato nel ...

MotoGp – Terminate le Fp2 ad Aragon : Marquez ‘risponde’ a Dovizioso - bene le Ducati [TEMPI] : Marc Marquez davanti a tutti nelle Fp2 del Gp di Aragon: i piloti Yamaha nei migliori 10 E’ terminata la prima giornata di prove libere sul circuito Motorland di Aragon. Un finale infuocato nel pomeriggio, con la simulazione qualifica che ha regalato uno spettacolo da urlo con i piloti a caccia del miglior tempo e soprattutto del crono utile per assicurarsi un posto nella Q2. Se al mattino è stato Andrea Dovizioso il più veloce, ...