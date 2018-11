F1 – Le parole di Vettel ad Abu Dhabi fanno discutere | la Ferrari fa chiarezza | il punto

F1 - Briatore a gamba tesa sulla Ferrari : parole durissime anche nei confronti di Vettel : L’imprenditore italiano ha parlato del Mondiale di Formula 1, sottolineando come sia stata la Ferrari a perderlo “La gestione del muretto Ferrari e Sebastian Vettel sono riusciti a buttare al vento un mondiale praticamente vinto“. Sono le parole di Flavio Briatore, ex team manager di Benetton e Renault in F1, sulla stagione 2018 che a 3 Gp dalla conclusione vede Lewis Hamilton con 70 punti di vantaggio su ...

F1 – Prima giornata di prove disastrosa per Vettel ad Austin : le parole del ferrarista sulla penalità in griglia : Le parole di Sebastian Vettel dopo la Prima giornata di prove libere ad Austin: il tedesco certo della penalità sulla griglia di partenza del Gp degli Stati Uniti ancor Prima dell’ufficialità dei commissari Un venerdì di prove davvero particolare, oggi ad Austin: la pioggia ha rovinato la sessione delle Fp2, quasi nulla negli Stati Uniti. I piloti non hanno voluto rischiare troppo, girando in pista solo per pochissimo tempo. Il più ...

F1 – Gioia Mercedes - Verstappen si difende e critica Vettel e Raikkonen : le parole dei protagonisti dopo Suzuka : Hamilton vince a Suzuka, Bottas firma la doppietta Mercedes con il secondo posto, terzo un polemico Verstappen: le parole dei protagonisti nel post gara Lewis Hamilton continua a dettare legge in lungo e largo, sui tracciati di F1 di tutto il mondo. Il pilota Mercedes domina il GP di Suzuka, chiudendo al primo posto anche davanti al pubblico giapponese. Dietro di lui l’altra Mercedes, guidata da Valttery Bottas a completare il ...

F1 – Mercedes super a Suzuka - ma Vettel non si arrende : le parole del ferrarista dopo le Fp2 in Giappone : Le parole di Sebastian Vettel dopo la prima giornata di prove libere del Gp del Giappone: il tedesco della Ferrari sereno dopo il suo terzo posto a Suzuka E’ terminata la prima giornata di prove libere del Gp del Giappone: sulla pista di Suzuka è stato un incredibile Lewis Hamilton a chiudere in testa alla classifica dei tempi, seguito nelle Fp2 dal suo compagno di squadra Valtteri Bottas e da e da Sebastian ...

F1 – Hamilton scuro in volto - Bottas indiavolato e Vettel deluso : le parole dei piloti più veloci del Gp di Russia : Hamilton, Bottas e Vettel parlano nel post gara del Gp di Russia: le strategie della Mercedes non permettono a Lewis di essere felice per la vittoria appena rimediata Lewis Hamilton vince il Gp di Russia, ma ha bisogno della complicità di Valtteri Bottas per farlo. Il finlandese della Mercedes ha ceduto infatti il posto al compagno di box, che ha collezionato al contrario la settantesima vittoria in carriera, mettendo una seria ipoteca sul ...

Sebastian Vettel - le parole che spaventano la Ferrari : 'Se ci fosse ancora Michael Schumacher...' : Posso ancora diventare campione del mondo e continuerò a lottare'. Anche correndo qualche rischio, come già capitato in questa stagione: 'Il mio stile di guida mi ha già dato quattro titoli mondiali ...

F1 – Vettel che pensava di non arrivare alla fine della gara - Hamilton grato e Verstappen soddisfatto : le parole dei protagonisti del Gp di Singapore : Hamilton, Verstappen e Vettel commentano a caldo il Gp di Singapore: i tre piloti e le loro diverse sensazioni alla fine della gara-- Lo spettacolo in notturna del Gran Premio di Singapore fa calare il sipario su una gara dominata dall’inizio alla fine da Lewis Hamilton. Il pilota della Mercedes, reduce dalla pole position di ieri, è partito in testa alla corsa che ha portato al termine senza mai rischiare la prima posizione. Sul podio ...