F1 | Hamilton in ansia in vista del Gp di Abu Dhabi | giornata di valutazioni importanti

(Di venerdì 23 novembre 2018) La Mercedes prenderà una decisione circa la sostituzione del motore didopo la prima sessione di prove libere La vittoria ottenuta da Lewisin Brasile è costata cara in termini di propulsore, viste le pessime condizioni in cui il propulsore della sua Mercedes è arrivato al traguardo.photo4/LapresseUna situazione critica, che ha spinto nei giorni scorsi il team di Brackley a paventare la possibilità di una sostituzione della power unit in occasione del Gp di Abu. Il successo ottenuto in entrambi i Mondiali potrebbe spingere la scuderia campione del mondo ad optare per questa scelta, anche se il condizionale è d’obbligo. Secondo quanto riportato dal quotidiano tedesco Auto Motor und Sport, la prima sessione di prove libere sarà decisiva per la decisione finale, dal momento chescenderà in pista con il propulsore utilizzato in Brasile. Gli ...