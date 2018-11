F1 – Hamilton e Alonso complici ad Abu Dhabi

Lewis Hamilton - GP Abu Dhabi F1 2018 : “Voglio chiudere l’anno in bellezza. Alonso? Mancherà a tutti…” : Lewis Hamilton per una volta ha avuto poco spazio nel corso della conferenza stampa che ha dato il via ufficiale al fine settimana del Gran Premio di Abu Dhabi 2018. Tutti gli occhi erano puntati su Fernando Alonso, alla sua ultima gara in F1. Il campione del mondo in carica ha avuto modo di essere interpellato proprio a riguardo del suo ex compagno di scuderia in McLaren (il turbolento 2007) sul quale ha, ovviamente, speso parole importanti. ...

F1 – Il campionato 2018 e l’addio di Alonso - Hamilton in conferenza stampa ad Abu Dhabi : “se Fernando mancherà? Credo di si” : Le parole di Lewis Hamilton in conferenza stampa ad Abu Dhabi: il britannico della Mercedes commenta il campionato 2018 e l’addio di Alonso alla F1 Reduce dalla vittoria di due settimane fa in Brasile, Lewis Hamilton arriva motivato all’ultimo Gp della stagione 2018. Certo di aver conquistato il suo quinto titolo mondiale ormai da circa un mese, il britannico della Mercedes mette in alto ad un’immaginaria classifica il ...

I dubbi di Hamilton sulle scelte di Alonso : Lewis Hamilton non si sente dispiaciuto per Fernando Alonso, che si prepara a correre gli ultimi due GP. Nel 2007, quando l’inglese debuttò in F1, i due vissero una stagione in McLaren che definire tesa è niente. Alla fine lo spagnolo lasciò il team e, nonostante gli anni in Renault e McLaren e anche in […] L'articolo I dubbi di Hamilton sulle scelte di Alonso sembra essere il primo su MotoriNoLimits | Auto, F1, motori, turismo, ...

F1 - Hamilton non le manda a dire ad Alonso : “nel 2014 ha sbagliato tutto - pensava di avere il controllo e invece…” : Parlando del mercato piloti del 2014, Hamilton ha svelato alcuni errori commessi da Alonso sulla scelta del suo futuro team Una rivalità pari al rispetto che da sempre ha contraddistinto il loro rapporto, fatto di duelli ma anche strette di mano. Il feeling tra Alonso e Hamilton ha sempre vissuto di alti e bassi, caratterizzato anche da qualche frecciatina come quella lanciata adesso dal britannico. LaPresse/Photo4 Parlando della carriera ...

F1 - Lewis Hamilton sull’addio di Alonso : “Pensava di poter controllare il mercato nel 2014 e non ha avuto chance di essere in un top team” : Lewis Hamilton, campione del mondo di Formula Uno 2018, al quinto titolo iridato in carriera, in questi ultimi giorni spazia su tutti gli argomenti: dai paragoni con i mostri sacri del passato alla valutazione suoi suoi avversari, Sebastian Vettel in testa. In quest’ultimo caso il britannico ha detto la propria, intervistato da motorsport.com, anche su un pilota che nel corso della sua storia è stato suo acerrimo rivale ai tempi della ...

F1 - Lewis Hamilton sull’addio di Alonso : “Pensava di poter controllare il mercato nel 2014 e non ha avuto chance di essere in un top team” : Lewis Hamilton, campione del mondo di Formula Uno 2018, al quinto titolo iridato, in questi ultimi giorni spazia su tutti gli argomenti: dai paragoni con mostri sacri del passato alla valutazione suoi suoi avversari, Sebastian Vettel in testa. In quest’ultimo caso il britannico ha detto la propria, intervistato da motorsport.com, anche su un pilota che nel corso della sua storia è stato suo acerrimo rivale ai tempi della McLaren, ovvero ...

F1 - che mazzate di Alonso a Hamilton e Vettel : lo spagnolo non risparmia nessuno! : Interrogato sulle vittorie di Hamilton e Vettel, il pilota spagnolo ha sminuito i loro risultati raggiunti in carriera-- Lewis Hamilton cinque titoli mondiali, Sebastian Vettel quattro. Numeri esaltanti che, tuttavia, non impressionano affatto Fernando Alonso, vincitore in carriera di due allori iridati. Il driver di Oviedo è stato interrogato sull’aggancio di Hamilton a Fangio, sottolineando però come sia improbabile paragonare due ...

F1 - parole al miele di Alonso nei confronti di Hamilton : “è tra i migliori cinque piloti della storia” : Il pilota della McLaren ha esaltato il campione del mondo, inserendolo nella lista dei cinque migliori piloti al mondo Una vera e propria incoronazione, arrivata da un pilota che di storia della Formula 1 se ne intende. Lewis Hamilton non poteva ricevere investimento migliore da parte di Fernando Alonso che, parlando della velocità del britannico, lo ha inserito tra i cinque migliori piloti della storia. photo4/Lapresse parole importanti, ...

Formula 1 - GP Usa. Alonso : 'Hamilton talento - certi avrebbe vinto tanto. Non pressate a Schumi Jr'. E svela la sua top 5 : Lewis Hamilton ha mostrato subito il suo talento. Sapevamo che 5 o 6 titoli sarebbero stati possibili per lui, anche se il passaggio alla Mercedes non era sembrata all'inizio una gran mossa. Ha vinto ...

Fernando Alonso - GP USA 2018 : “Sto ancora lavorando sui miei programmi per il 2019. Per Hamilton è arrivato il momento di godersi le sue vittorie - sono contento per lui” : Il weekend del Gran Premio degli Stati Uniti 2018 si è aperto con la consueta conferenza stampa piloti del giovedì, in cui l’iberico Fernando Alonso ha espresso la sua opinione su diversi argomenti importanti riguardanti il suo futuro e quello della Formula 1. “Come sempre sarà una gara speciale qui grazie a tutti i fan che ci sono e speriamo di poter vedere un bello spettacolo durante il weekend. Le condizioni meteo qui sono sempre ...