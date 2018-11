F1 | Briatore al veleno contro la Ferrari | “Alonso ha perso un mondiale per colpa loro”

sportfair

(Di venerdì 23 novembre 2018) Il manager piemontese ha parlato dell’addio alla Formula 1 di Alonso, non lesinando una frecciatasa allaQuello di Abu Dhabi sarà l’ultimo Gran Premio in Formula 1 di Fernando Alonso, pronto a lasciare il circus per iniziare un nuovo capitolo della sua carriera.LaPresse/Photo4Le corse continueranno a rappresentare una parte importante della sua vita, ma non quelle della massima serie automobilistica, che abbandonerà al termine di questa stagione. Sull’addio dell’asturiano si è soffermato Flavio, intervenuto ai microfoni del quotidiano spagnolo ‘El Mundo’: “fa bene Fernando a lasciare, ma potrebbe comunque tornare in futuro ed essere competitivo, a patto di avere a disposizione una vettura che possa dare garanzie. Al 100% è in grado di tornare e vincere un, ma il suo stop è logico, non era possibile ...