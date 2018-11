F1 Abu Dhabi | Bottas vola nelle Libere 2 | Red Bull vicine

F1 – Terminate le Fp2 del Gp di Abu Dhabi : Bottas s’infila davanti alle Red Bull a Yas Marina [TEMPI] : Valtteri Bottas davanti a tutti nella seconda sessione di prove libere del Gp di Abu Dhabi E’ terminata la seconda sessione di prove libere del Gp di Abu Dhabi: se nelle Fp1, sulla pista di Yas Marina, il più veloce era stato un eccellente Max Verstappen, seguito da Daniel Ricciardo per una splendida doppietta Red Bull, nelle Fp2 Valtteri Bottas è riuscito a mettersi davanti a tutti. E’ infatti il finlandese della Mercedes il ...

F1 – Lewis Hamilton ed il mistero del numero 1 al Gp di Abu Dhabi : Lewis, che caos! Il cambio di numero sulla monoposto di Hamilton tra Fp1 ed Fp2 ad Abu Dhabi manda i tifosi in confusione E’ iniziato il weekend del Gp di Abu Dhabi, ultima gara della stagione 2018 di F1. I piloti sono attualmente in pista per la seconda sessione di prove libere, dopo le Fp1 disputate questa mattina, concluse nel segno delle Red Bull. Un weekend ricco di spettacolo ma anche di sorprese e… misteri. Ed è proprio ...

F1 - GP Abu Dhabi 2018 : domani le qualifiche. Programma - orari e tv : domani 24 novembre sarà il giorno delle qualifiche del GP di Abu Dhabi 2018, ultima prova del Mondiale di F1. Sul circuito di Yas Marina, tra luci sfavillanti e attrazioni fuori dal comune, il Circus delle quattro ruote è pronto per mettersi in mostra nell’ultimo atto. I giudizi sono stati già emessi: Lewis Hamilton e la Mercedes sono campioni del mondo. In questo round non conteranno, dunque, i punti ma la soddisfazione di far proprio il ...

Formula 1 - GP Abu Dhabi 2018. Le regole 2019 - piccole 'grandi' manovre a favore dello spettacolo in pista : Nel 2019 le monoposto di Formula 1 saranno leggermente diverse da quelle attuali, con modifiche a livello aerodinamico , introdotte allo scopo di ridurre il più possibile la sensibilità delle vetture ...

GP Abu Dhabi - Fernando Alonso : casco speciale per l'ultima gara in F1. FOTO : Ci sono i colori della livrea utilizzata per il debutto nel 2001 sul casco che Fernando Alonso ha scelto per la sua ultima gara in F1. Livera speciale anche per la MCL33, così come tuta e scarpe. La ...

F1 – Le parole di Vettel ad Abu Dhabi fanno discutere : la Ferrari fa chiarezza - il punto di vista del team : La Ferrari fa chiarezza sull’intervista rilasciata ieri da Sebastian Vettel al Gp di Abu Dhabi che sta facendo tanto discutere E’ terminata nel segno delle Red Bull la prima sessione di prove libere del Gp di Abu Dhabi. Nel paddock di Yas Marina però l’argomento della giornata sembra essere un’intervista rilasciata ieri da Sebastian Vettel al Corriere della Sera, che sta facendo discutere molto. photo4/Lapresse Si ...

LIVE F1 - GP Abu Dhabi 2018 in DIRETTA : prove libere 2 - aggiornamento in tempo reale : Buon pomeriggio e benvenuti alla DIRETTA LIVE della seconda sessione di prove libere del Gran Premio di Abu Dhabi 2018, ultimo round del Mondiale di Formula 1. La stagione volge al termine con l’ennesima doppietta (la quinta consecutiva) iridata della Mercedes, capace di vincere il Campionato costruttori e piloti grazie alla miglior annata della carriera di Lewis Hamilton e al diligente scudiero Valtteri Bottas. La Ferrari proverà a ...

F1 – Terminate le FP1 ad Abu Dhabi : Verstappen fa il vuoto - Ferrari lontanissime dalla vetta [FOTO] : Il pilota della Red Bull chiude al comando la prima sessione di prove libere, precedendo il compagno di squadra Ricciardo e Valtteri Bottas Max Verstappen is on fire, il pilota della Red Bull domina la prima sessione di prove libere del Gp di Abu Dhabi lasciando solo le briciole ai propri avversari. photo4/Lapresse Un tempo esaltante per l’olandese, che ferma il cronometro sull’1:38.491, quasi mezzo secondo più veloce del ...

F1 - che sorpresa sulla Mercedes di Hamilton : ad Abu Dhabi il britannico… spiazza tutti [FOTO] : Il pilota britannico scenderà in pista ad Abu Dhabi con il numero 1 sul musetto della propria monoposto, accantonando per un week-end il 44 Lewis Hamilton spiazza tutti ad Abu Dhabi, accantonando per un week-end il suo fedele numero 44. Il pilota britannico infatti scenderà in pista per l’ultima gara dell’anno con l’1, che indica il campione del mondo in carica. Una scelta singolare quella di Lewis, che oggi conoscerà il ...