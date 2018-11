Evade dal carcere | tradita da una foto postata su Facebook

Terni - Evade dai domiciliari e ruba al mercato : Arrestato dalla polizia : Terni Era agli arresti domiciliari dove doveva scontare ancora una pena di 9 mesi per reati contro il patrimonio, in prevalenza furti, con il permesso di lasciare l'abitazione dalle 10.00 alle 12.00, ...

Furto gioielli Venezia - serbo arrestato Evade dalla finestra del bagno prima dell’interrogatorio davanti al giudice : Avevano aperto una teca “come fosse una scatoletta” sotto gli occhi dei turisti e rubato alcuni gioielli della mostra “Tesori dei Moghul e dei Maharaja”, ospitata a Palazzo Ducale a Venezia nel gennaio scorso. Dragan Mladenovic, 54 anni, è ritenuto uno dei cinque membri della banda autrice del Furto da milioni di euro. Il cittadino serbo era stato arrestato in Croazia ed era pronto per essere interrogato ma è evaso. Secondo La Nuova ...

Battipaglia - Evade i domiciliari : 25enne beccato dalla forze dell'ordine : Battipaglia . Un'intensa attività di prevenzione e repressione dei reati è stata effettuata nella giornata di ieri dalla Polizia di Stato sull'intero territorio battipagliese, in attuazione delle ...

Treviso - Evade dai domiciliari e si vanta su Facebook dall'Albania/ Arrestato a Venezia : bloccato in aeroporto : Treviso, evade dai domiciliari e si vanta su Facebook dall'Albania facendosi beffe degli agenti che lo cercavano: torna in Italia e viene Arrestato. bloccato all'aeroporto di Venezia.(Pubblicato il Thu, 20 Sep 2018 20:52:00 GMT)