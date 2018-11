Europee | ma anche arabe Una generazione ‘ibrida’ di scrittrici si racconta

ilfattoquotidiano

(Di venerdì 23 novembre 2018) di Federica Pistono*Nella Francia degli anni Ottanta è nata e si è sviluppata la littérature beur, dal francese, dove in gergo il termine beurs indica i figli degli immigrati maghrebini. Erano gli anni in cui unadi giovani di origini, nati e cresciuti nelle periferie delle città francesi, cominciava arsi attraverso i libri, raffigurando la vita quotidiana dei figli degli immigrati nordafricani in quelle banlieue così vicine ma così lontane dal centro della città, e le vicende di una fascia di popolazione che non conosceva ancora bene la società francese in fase di trasformazione.In tutta l’Europa è ben presto sorta una narrativa che è stata definita “ibrida”, essendo scritta in una lingua europea da autori di origine araba e di religione islamica. In Italia, il fenomeno degli scrittori di secondadi originie di religione ...